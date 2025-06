Pacientes diabéticos denuncian que llevan hasta 8 meses sin recibir insulina, medicamento vital

La crisis del sistema de salud en Colombia se agudiza, dejando a miles de pacientes sin acceso a medicamentos vitales. En diferentes farmacéuticas se presentan largas filas de personas, incluyendo adultos mayores, esperan durante horas para recibir sus medicamentos, muchas veces sin éxito.

La situación se repite en diversos puntos de dispensación de medicamentos, donde los pacientes reciben respuestas evasivas y promesas incumplidas. "Siempre nos dicen la semana siguiente, la semana siguiente", lamenta un usuario.

Pacientes con diabetes y los problemas con la insulina

La situación es particularmente crítica para los pacientes con diabetes. Según testimonios recogidos, algunos llevan hasta ocho meses sin recibir insulina, un medicamento esencial para su supervivencia. "No me entregan insumos desde el mes de noviembre", afirma uno de los afectados.

Ante la falta de respuesta de las EPS, los pacientes se han visto obligados a buscar alternativas costosas. "Hemos tenido que venirnos comprando mes a mes, lo cual es muy costoso", explica un paciente. Otros recurren a fundaciones para obtener sus medicamentos, pero la mayoría no tiene la capacidad económica para mantener estos gastos.

Respuesta del Gobierno Nacional ante la escasez de medicamentos

La crisis no solo afecta a los diabéticos. Angélica Pérez, familiar de una paciente con cáncer, relata: "Llegamos desde marzo pidiendo medicamentos para una paciente de nuestra familia que tiene cáncer y no lo hay. Es un medicamento de cuidado paliativo que no nos lo han dado".

El gobierno ha anunciado la implementación de compras centralizadas de medicamentos para reducir costos, pero esta medida aún no se materializa. Mientras tanto, los pacientes continúan su lucha diaria por sobrevivir, no solo a sus enfermedades sino también a las deficiencias del sistema de salud.