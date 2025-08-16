Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025

El sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga, de manera fácil, cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

Aunque actualmente existe una vacuna segura, la OMS asegura que en 2023 hubo 107.500 fallecimientos por sarampión en todo el mundo, especialmente en niños menores de cinco años no vacunados o que no habían recibido la pauta completa.

Casos de sarampión en América 2025

Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 8 de agosto de 2025 se han confirmado 10.139 casos de sarampión y 18 muertes relacionadas en diez países, lo que representa un incremento de 34 veces en comparación con el mismo periodo durante el año anterior.

Los brotes estarían relacionados principalmente con una baja cobertura de vacunación ya que el 71% de los casos se presentaron en personas no vacunadas y un 18% en individuos con estado de vacunación desconocido.

"El sarampión se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es muy segura y efectiva. Para detener estos brotes, los países deben fortalecer urgentemente la inmunización de rutina y realizar campañas de vacunación dirigidas en comunidades de alto riesgo", afirmó el doctor Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

Los países con el mayor número de casos son:

Canadá: 4.548 casos

México: 3,911 casos

Estados Unidos: 1,356 casos

Bolivia: 229

Argentina: 35

Belice: 34

Brasil: 17

Paraguay: 4

Perú: 4

Costa Rica: 1

Síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El más visible es una erupción cutánea prominente, rinorrea, tos, ojos llorosos y enrojecidos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

La OMS hizo un listado sobre algunas de las complicaciones más recurrentes que llevan a la muerte de los pacientes, tales como: ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones en el oído, problemas respiratorios graves como neumonía.