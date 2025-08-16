CANAL RCN
Salud y Bienestar

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025

La OPS hizo un importante llamado para que los países refuercen las actividades de vacunación.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
10:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga, de manera fácil, cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

Aunque actualmente existe una vacuna segura, la OMS asegura que en 2023 hubo 107.500 fallecimientos por sarampión en todo el mundo, especialmente en niños menores de cinco años no vacunados o que no habían recibido la pauta completa.

Chip cerebral podría leer la mente de las personas con una precisión de hasta el 74%
RELACIONADO

Chip cerebral podría leer la mente de las personas con una precisión de hasta el 74%

Casos de sarampión en América 2025

Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 8 de agosto de 2025 se han confirmado 10.139 casos de sarampión y 18 muertes relacionadas en diez países, lo que representa un incremento de 34 veces en comparación con el mismo periodo durante el año anterior.

Los brotes estarían relacionados principalmente con una baja cobertura de vacunación ya que el 71% de los casos se presentaron en personas no vacunadas y un 18% en individuos con estado de vacunación desconocido.

"El sarampión se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es muy segura y efectiva. Para detener estos brotes, los países deben fortalecer urgentemente la inmunización de rutina y realizar campañas de vacunación dirigidas en comunidades de alto riesgo", afirmó el doctor Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

Los países con el mayor número de casos son:

  • Canadá: 4.548 casos
  • México: 3,911 casos
  • Estados Unidos: 1,356 casos
  • Bolivia: 229
  • Argentina: 35
  • Belice: 34
  • Brasil: 17
  • Paraguay: 4
  • Perú: 4
  • Costa Rica: 1
Pequeños rituales diarios que pueden transformar su bienestar físico y mental.
RELACIONADO

Pequeños rituales diarios que pueden transformar su bienestar físico y mental.

Síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El más visible es una erupción cutánea prominente, rinorrea, tos, ojos llorosos y enrojecidos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

La OMS hizo un listado sobre algunas de las complicaciones más recurrentes que llevan a la muerte de los pacientes, tales como: ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones en el oído, problemas respiratorios graves como neumonía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol

Inteligencia Artificial

Chip cerebral podría leer la mente de las personas con una precisión de hasta el 74%

Cuidado personal

Pequeños rituales diarios que pueden transformar su bienestar físico y mental

Otras Noticias

Liga BetPlay

Revelan cuál fue el equipo de la Liga BetPlay que más dinero ganó en el mercado de fichajes 2025

América de Cali sorprendió en el mercado de fichajes 2025 al superar a Nacional y Junior en ingresos millonarios.

Asesinatos en Bogotá

Video revelaría pista clave del crimen de Harold Aroca, menor hallado torturado en Los Laches

El padre de Harold Aroca, el adolescente asesinado en un bosque en Bogotá entregó a la Policía un video en el que su hijo está junto a otros jóvenes.

Bogotá

¡Agosto de vientos! Los mejores parques de Bogotá para elevar cometas

Pakistán

Video | Tragedia en Pakistán: lluvia monzónica deja más de 340 muertos en 48 horas

Criptomonedas

Colombia organizará el mayor evento cripto de América Latina: de esto se trata