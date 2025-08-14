En un escenario en el que la productividad constante se ha convertido en una exigencia diaria y el agotamiento mental parece formar parte de la vida moderna, muchas personas buscan estrategias simples para recuperar el equilibrio.

En Colombia, la salud emocional ha cobrado cada vez más relevancia. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, seis de cada diez colombianos consideran que su salud mental es buena o muy buena, mientras que un 30 % la califica como regular y un 10 % la percibe como mala o muy mala.

Esta realidad ha impulsado un interés creciente en los llamados “rituales de bienestar”, pequeñas acciones diarias que no requieren grandes cambios, pero que pueden contribuir significativamente a la salud integral.

Pequeños rituales diarios que pueden transformar su bienestar físico y mental

Uno de los enfoques más recomendados por especialistas en bienestar y salud mental es integrar pausas conscientes en diferentes momentos del día, adaptadas a los ritmos naturales del cuerpo.

Estos rituales pueden girar en torno a gestos sencillos: una taza de infusión, unos minutos de respiración profunda o la escritura de una intención diaria.

Por ejemplo, en la mañana, iniciar el día sin prisas y con un momento de calma puede marcar la diferencia.

Optar por infusiones como jengibre para activar el sistema digestivo o menta y yerbabuena para despejar la mente, acompañado de acciones como abrir una ventana para recibir aire fresco o respirar profundamente, ayuda a preparar el cuerpo para las actividades del día.

Durante la tarde, cuando la jornada laboral o académica alcanza su punto más intenso y la mente tiende a dispersarse, una breve pausa puede servir para recuperar el enfoque.

Infusiones como manzanilla para favorecer la digestión o té verde para aportar energía sin sobrecargar el sistema nervioso, así como mezclas frutales que refrescan, son opciones útiles para ese momento del día.

En la noche, es fundamental enviar señales de descanso al cuerpo antes de dormir.

Elegir combinaciones relajantes como toronjil, cidrón, manzanilla y manzana, acompañadas de un ambiente con luz tenue y unos minutos de silencio, puede facilitar la transición al sueño y mejorar la calidad del descanso.

Los expertos en bienestar señalan que la clave para integrar estos hábitos en la vida diaria está en la preparación. Disponer de agua caliente y contar con las mezclas adecuadas para cada momento del día evita que la falta de tiempo se convierta en una excusa.

Finalmente, cuidarse no siempre implica grandes transformaciones. En muchos casos, basta con hacer una pausa, elegir un momento para reconectar con uno mismo y permitirse disfrutar de la quietud.