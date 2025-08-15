Chip cerebral podría leer la mente de las personas con una precisión de hasta el 74%

Los campos tecnológico y científico se han encargado de llevar a cabo diferentes experimentos para avanzar con la invención de dispositivos que permitan facilitar algunas de las más complejas patologías.

De esta manera, las interfaces cerebrales se han convertido en uno de los mayores y más prometedores retos de la ciencia para mejorar la calidad de vida de estas personas.

RELACIONADO Pequeños rituales diarios que pueden transformar su bienestar físico y mental

Chip cerebro-computadora lee pensamientos

Por medio de una investigación, publicada en el portal Cell, se llevó a cabo la creación de un implante cerebral experimental que puede leer la mente de las personas y traducir los pensamientos internos en texto. Estas interfaces cerebro-computadora muestran resultados prometedores para lograr el restablecimiento de la comunicación en personas con parálisis y fortalecer el habla interna.

Por medio de grabaciones multitudinarias, de cuatro participantes en la investigación, se logró observar que el habla interna está representada en la corteza motora y que las oraciones imaginadas pueden decodificarse en tiempo real.

En una primera prueba, los científicos lograron utilizar la interfaz para descifrar frases pensadas, pero no pronunciadas en voz alta. Según la investigación, el implante logró una precisión del 74% de las veces. La interfaz funciona al conectar el sistema nervioso de una persona a dispositivos que pueden interpretar la actividad cerebral, aquella que permite ejecutar acciones desde los pensamientos.

Los investigadores solicitaron a los participantes a que intentaran hablar o que imaginaran un conjunto de palabras, de modo que, estas acciones activaron partes específicas del cerebro. Seguido de esto, se entrenaron modelos de Inteligencia Artificial para interpretar palabras que los participantes pensaban por lo que el chip pudo traducir las frases imaginadas con una precisión del 74%.

Esperanza de vida con los chips cerebrales

Aunque, por ahora, los chips cerebrales no se pueden implementar, de manera segura, los investigadores buscan suministrar medidas significativas para realizar modelos más avanzados en el futuro.