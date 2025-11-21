Milagrosa píldora podría ayudar a reducir el 10% de su peso: esto dice un estudio

El uso de medicamentos basados en agonistas de GLP-1 se disparó en los últimos años debido a su impacto en la reducción de peso, impulsado en gran parte por los conocidos Ozempic y Mounjaro.

Sin embargo, su costo elevado, la necesidad de refrigeración y las inyecciones regulares han generado presión por alternativas más accesibles.

En este escenario surge orforglipron, una píldora diaria que ha despertado expectativas.

Milagrosa píldora podría ayudar a reducir el 10% de su peso

Un estudio divulgado el jueves en la revista médica The Lancet detalló los resultados de un amplio ensayo clínico en el que participaron más de 1.500 adultos con obesidad y diabetes tipo 2.

Los voluntarios tomaron diariamente la tableta orforglipron, acompañada de recomendaciones para mantener una dieta saludable y hacer actividad física.

Según los datos divulgados, quienes consumieron la dosis más alta, de 36 miligramos, lograron reducir alrededor del 10% de su peso corporal en 72 semanas, una diferencia considerable frente al 2% del grupo que recibió placebo.

Estos hallazgos se suman a una investigación previa que había mostrado una reducción cercana al 12% en personas con obesidad pero sin diabetes.

A pesar de los avances, los resultados siguen por debajo del desempeño observado con el inyectable Mounjaro, cuyos usuarios alcanzaron pérdidas de peso de hasta 22% durante el mismo periodo.

Efectos secundarios de la píldora para bajar de peso

Junto a los progresos, los ensayos también revelaron un panorama marcado por los mismos efectos secundarios que han acompañado a los GLP-1 inyectables.

Los participantes reportaron náuseas persistentes, vómitos, estreñimiento y episodios de diarrea, síntomas que se intensificaron a medida que aumentaba la dosis administrada.

La autora principal del estudio, Deborah Horn, de UTHealth Houston, afirmó que, de recibir la aprobación de la FDA en Estados Unidos, la tableta podría estar disponible en 2026 y tendría un precio inferior al de los tratamientos inyectables, que actualmente superan los 1.000 dólares mensuales en ese país.

Frente a estos costos, varios especialistas insistieron en que las farmacéuticas deberían producir versiones genéricas de bajo costo, señalando estudios que demuestran que podrían fabricarse por alrededor de 4 dólares mensuales.

Según los expertos, esto permitiría que los medicamentos lleguen a países con menos recursos, donde la obesidad y el sobrepeso representan una amenaza creciente.