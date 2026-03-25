En plena crisis de salud Funza ha logrado solucionar más de 1.000 casos: así puede asesorarse

En un contexto donde el acceso a la salud sigue siendo uno de los principales reclamos ciudadanos en Colombia, el municipio de Funza, en Cundinamarca, reporta una efectividad del 100% en los procesos legales adelantados para garantizar este derecho, beneficiando a más de 1.000 personas en los últimos años.

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De acuerdo con la Alcaldía de Funza, a través de su Secretaría de Salud, entre 2024 y 2026 se han gestionado 3.349 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), así como 810 acciones de tutela, todas con resultados favorables para los usuarios.

Esto ha permitido que 1.074 ciudadanos accedan a servicios que previamente les habían sido negados o retrasados, como citas médicas, tratamientos especializados y entrega de medicamentos.

¿Cómo Funza ha logrado darle solución a más de 1.000 casos?

Detrás de estos resultados hay una estrategia jurídica enfocada en eliminar las barreras impuestas por algunas entidades prestadoras de salud.

El municipio ha optado por utilizar herramientas legales como las tutelas para garantizar que los derechos de los pacientes no sean vulnerados, especialmente en casos donde se presentan dilaciones o negativas injustificadas, así lo explicó la alcaldesa Jeimmy Villamil.

En Funza no permitimos que se vulneren los derechos de nuestros ciudadanos. La salud no es un favor, es un derecho, y desde esta Administración estamos comprometidos en defenderlo con todas las herramientas legales necesarias.

El acompañamiento de estos casos también se ha extendido a las zonas rurales, con el objetivo de garantizar que todos los habitantes del municipio, sin importar su ubicación, puedan acceder a los servicios de salud en condiciones dignas y oportunas.

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Funza busca intervenir directamente en las barreras de salud

Uno de los aspectos clave de esta estrategia ha sido la reducción en los tiempos de respuesta. Al intervenir de manera directa en los casos donde se presentan obstáculos, el equipo legal ha logrado agilizar los procesos y facilitar el acceso efectivo a la atención médica.

Nuestro equipo legal trabaja incansablemente para que cada funzano tenga acceso digno y oportuno a los servicios de salud. Hoy los resultados hablan por sí solos: hemos logrado una favorabilidad del 100% y eso significa vidas impactadas positivamente.

Este enfoque ha convertido a Funza en un referente en la defensa del derecho a la salud a nivel local, en un país donde las quejas por fallas en el sistema son recurrentes.

La utilización sistemática de mecanismos legales no solo ha permitido resolver casos individuales, sino también enviar un mensaje sobre la importancia de garantizar este derecho fundamental.

La Secretaría de Salud, ubicada en la Calle 11 No. 9-15, ofrece orientación y acompañamiento de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, con el fin de asesorar a quienes enfrentan dificultades en el acceso al sistema.