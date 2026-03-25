Interconsultas en minutos: la apuesta tecnológica para reducir filas y tiempos de espera

En un sistema de salud marcado por las quejas de los usuarios, una plataforma tecnológica busca convertirse en aliada de los médicos para resolver uno de los principales cuellos de botella, el acceso a especialistas.

Se trata de Teral, una herramienta que facilita las interconsultas en tiempo real y promete descongestionar la atención desde el primer nivel.

Durante 2025, el sistema de salud colombiano registró más de 2’048.435 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), según cifras de la Superintendencia de Salud.

Entre las principales causas se encuentran la falta de medicamentos, las barreras en la prestación del servicio y las dificultades para acceder oportunamente a tratamientos y consultas especializadas.

En ese escenario surge Teral, una plataforma que conecta médicos generales con especialistas para fortalecer la toma de decisiones clínicas y evitar remisiones innecesarias.

¿Cuál es la plataforma que agiliza el 40% de las barreras de la primera consulta?

De acuerdo con Félix Ricardo Rojas Garzón, cofundador del proyecto, gran parte de las quejas se originan en el primer contacto con el sistema.

La mayoría de los pacientes inicia su proceso de atención con un médico general. Sin embargo, cuando los casos no se resuelven en esta etapa, el sistema comienza a saturarse, pues las demoras de varios meses para obtener una cita con especialista son, de hecho, una de las causas más frecuentes de las PQRS presentadas por los usuarios.

Se estima que de cada 100 pacientes atendidos en medicina general, cerca de la mitad es remitida a un especialista. Sin embargo, al menos el 40% de esos casos podrían resolverse sin necesidad de esa derivación, si se cuenta con orientación oportuna.

Ahí es donde entra la tecnología. Teral permite que los médicos consulten casos clínicos en tiempo real, reciban segundas opiniones y coordinen interconsultas con expertos en diferentes áreas.

Este modelo ha logrado incrementar entre un 30% y un 40% la capacidad resolutiva desde la primera atención, lo que se traduce en menos congestión en las listas de espera y un uso más eficiente de los recursos.

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¿Cómo funciona Teral, la plataforma que agiliza procesos médicos?

La plataforma ya conecta a más de 7.500 médicos en siete países, ha facilitado la atención de más de 10.000 pacientes y cuenta con más de 500 grupos interdisciplinarios que analizan casos en distintas especialidades.

Esto permite que profesionales, incluso en regiones apartadas, accedan a la orientación de especialistas en cuestión de minutos.

“Teral busca mejorar la coordinación clínica y la articulación entre profesionales, permitiendo un abordaje interdisciplinario de los casos y dejando trazabilidad de las discusiones médicas”, indicó Rojas.

Cuando los médicos cuentan con un sistema que agiliza las segundas opiniones y facilita la organización de los casos clínicos, es posible disminuir retrasos evitables, duplicidad de esfuerzos y remisiones innecesarias.

Uno de los puntos clave de la herramienta es su capacidad para reducir los tiempos muertos en la ruta de atención. Al evitar derivaciones que podrían resolverse en el primer nivel, se libera capacidad en el sistema para aquellos casos que realmente requieren intervención especializada.

Sin embargo, el propio cofundador advierte que la plataforma no es una solución total a los problemas estructurales del sistema de salud.

Factores como las limitaciones financieras, la disponibilidad de redes de atención o el desabastecimiento de medicamentos siguen siendo retos que exceden el alcance de la herramienta.

Teral se plantea como un complemento tecnológico que fortalece la coordinación médica, pero no reemplaza a las instituciones ni a las políticas públicas necesarias para mejorar el sistema.