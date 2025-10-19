¿Por qué algunas personas disfrutan ver sufrir a los demás? Esto dice la Psicología

Experimentar satisfacción o placer ante el sufrimiento ajeno puede parecer cruel, pero es un fenómeno más común de lo que se admite.

En Psicología, este comportamiento se conoce como “schadenfreude”, un término alemán que significa literalmente “alegría por el daño”.

Aunque se asocia con la falta de empatía, detrás de este sentimiento se esconden procesos emocionales y sociales mucho más profundos.

Diversos estudios han encontrado que las personas tienden a sentir más schadenfreude cuando quien sufre pertenece a un grupo diferente o rival.

Es decir, el contexto de competencia o comparación social influye directamente en el grado de placer que se experimenta. También se ha demostrado que las emociones como la envidia, el orgullo o la frustración pueden despertar esta respuesta, especialmente cuando el afectado es alguien exitoso o admirado.

La psicología social ha explicado que este tipo de emoción cumple una función de autoprotección del ego. Cuando el otro, considerado más fuerte, atractivo o afortunado cae, la persona que observa se siente mejor consigo misma como un mecanismo inconsciente que reduce el malestar que provoca la comparación constante en una sociedad orientada al éxito.

¿Se trata de rasgos oscuros de personalidad?

No todas las personas que disfrutan del dolor ajeno son “malas”, pero la ciencia ha encontrado relación entre este placer y ciertos rasgos conocidos como la Tríada Oscura de la Personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Estos individuos suelen mostrar menos empatía y mayor tendencia al control o la manipulación.

Sin embargo, existe también lo que los expertos llaman “sadismo cotidiano”, un rasgo más sutil y frecuente.

Quienes lo presentan no necesariamente dañan físicamente a otros, pero sí pueden disfrutar de humillar, criticar o presenciar el fracaso ajeno.

Este comportamiento se alimenta en entornos donde se premia la competencia y se normaliza la burla o el juicio público, como ocurre en las redes sociales.

¿Qué función psicológica cumple disfrutar del sufrimiento ajeno?

Desde el punto de vista emocional, sentir placer ante la caída de alguien más puede ser una forma de recuperar el equilibrio interno.

La Psicología explica que el ser humano busca mantener una autoimagen positiva, y al observar la desgracia de otro, se refuerza la sensación de superioridad o justicia.

De hecho, algunos experimentos muestran que las personas suelen justificar este sentimiento bajo la idea de que “el otro se lo merecía”.

A nivel social, el schadenfreude puede cumplir también un papel de cohesión grupal, ya que refuerza la identidad dentro de un colectivo frente al “enemigo” o al que se considera externo. No obstante, cuando este tipo de placer se convierte en un patrón habitual o genera indiferencia ante el dolor real, puede ser indicio de un trastorno de personalidad o de dificultades empáticas significativas.

Disfrutar del sufrimiento ajeno no es simplemente un acto de maldad, sino una emoción compleja que mezcla envidia, competencia y necesidad de validación.

La Psicología advierte que reconocer esta tendencia presente en mayor o menor medida en todos los seres humanos es el primer paso para transformarla. Fomentar la empatía, evitar las comparaciones destructivas y promover entornos menos competitivos puede ayudar a reducir este impulso y fortalecer una convivencia emocionalmente más saludable.