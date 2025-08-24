CANAL RCN
¿Luisa Fernanda W está embarazada en medio de los rumores de ruptura con Pipe Bueno? Esto se conoció

La influencer, a través de sus redes sociales, reveló si está esperando un nuevo bebé. Estos son los detalles.

Foto: @pipebueno en Instagram.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
07:35 p. m.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están en la mira de sus seguidores debido a que se ha rumorado que, presuntamente, su relación se habría terminado.

Tanto el cantante como la influencer han publicado mensajes enigmáticos en sus redes sociales, aunque no han confirmado si en realidad su romance se terminó o si todo se trata de una estrategia de marketing.

"Terminar es lo mejor": Pipe Bueno se pronunció en medio de los rumores de una ruptura con Luisa Fernanda W
Sin embargo, Luisa Fernanda W manifestó que es consciente de que los internautas se enteraron de que algo está ocurriendo y se comprometió a explicarles más adelante.

Pero, en medio de esa coyuntura, otro factor llamó la atención porque un seguidor le preguntó a Luisa Fernanda W acerca de si está embarazada otra vez y ella le respondió. ¿Qué dijo?

Esto dijo Luisa Fernanda W acerca de si está embarazada en medio de los rumores de ruptura con Pipe Bueno

Un internauta, durante una dinámica de preguntas que Luisa Fernanda W hizo en Instagram, le manifestó que creía que ella estaba embarazada y la influencer con contundencia dijo que no era así, sino que a veces su estómago se inflama.

"La inflamación no siempre significa embarazo, significa que mi cuerpo está en su ciclo. A mí, en lo personal, la semana pre y la semana de mi menstruación son de muchos cambios hormonales en todo sentido. No sé si a usted también les pasa que parecen de ocho meses de embarazo", inició escribiendo Luisa Fernanda W en una historia de Instagram.

"A eso súmenle que por estos días he tenido días pesado de estrés porque sea lo que sea, el cambio de país pega. He tenido días de comer muchísimo, estoy inflamado a otro nivel, pero me verán hoy así y en unos días diferente", concluyó.

¿Por qué los seguidores piensan que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno terminaron su relación?

Durante los últimos días, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han subido post nostálgicos y relacionados con el despecho.

"Lo sabía": Luisa Fernanda W habló nuevamente y amplió las especulaciones sobre su ruptura con Pipe Bueno
El cantante, a través de un video, habló de perder el desinterés y apareció cantando una canción relacionada con terminar una relación.

Mientras tanto, Luisa Fernanda W aseguró que no la está pasando bien y que le gustaría que todo se tratara de una estrategia, aunque no reveló más detalles.

 

