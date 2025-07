¿Quién responde por los medicamentos? Pacientes están pagando hasta $500 mil al mes para sobrevivir

En Colombia, enfermarse se ha vuelto un lujo. Ahora, pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo están quedando a la deriva por cuenta del colapso en la entrega de medicamentos que, por ley, deberían recibir del sistema de salud.

La situación, que ya ha sido calificada como una “crisis humanitaria”, está afectando tanto a quienes necesitan fármacos para sobrevivir como a quienes los requieren para tener una vida funcional.

Los testimonios de las familias afectadas revelan que hay personas que deben gastar desde 10.000 pesos hasta millones cada mes para no suspender sus tratamientos.

En entrevista con Noticias RCN, Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, entregó un diagnóstico alarmante sobre la situación del sistema de salud en Colombia:

Según Álvarez, los pacientes más afectados no solo son aquellos con enfermedades raras o tratamientos de alto valor, como las quimioterapias orales, sino también personas con patologías crónicas que requieren atención continua.

En muchos casos, el gasto mensual que deben asumir de sus propios ingresos asciende a 500 mil pesos, lo que resulta insostenible para familias que viven con uno o dos salarios mínimos.

La realidad es que no todos los pacientes pueden cubrir ese gasto. Solo algunas familias logran reorganizar sus finanzas para hacerlo. Pero no es algo que puedan sostener cada mes. Lo crítico es que quienes no pueden comprar los medicamentos, se descompensan, se agravan y terminan congestionando los servicios de urgencias.