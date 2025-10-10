CANAL RCN
¿Por qué se inflaman los ganglios linfáticos y cuáles son sus complicaciones?

Esta inflamación suele asociarse con infecciones generadas por bacterias o virus.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
12:48 p. m.
Los ganglios linfáticos se encuentran asociados con el combate contra las infecciones del cuerpo y funcionan como filtros ya que atrapan las bacterias y los virus antes de que puedan infectar a otras partes del cuerpo.

La inflamación de estos se encuentra asociada a una infección, bacteria o virus por lo que algunas de las zonas más comunes en las que se encuentran estas son el cuello, debajo de la barbilla, las axilas y la ingle.

¿Cuáles son los síntomas de la hinchazón de ganglios?

Según Mayo Clinic, los ganglios linfáticos inflamados son señales de que algo está mal en alguna parte del cuerpo.

Varios de los síntomas son sensibilidad y dolor en los ganglios linfáticos, ubicados en la cabeza y el cuello, hinchazón que puede ser del tamaño de un guisante o frijol, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, hinchazón general de los ganglios linfáticos de todo el cuerpo, sudores nocturnos, entre otros.

Cuando esta hinchazón se presenta como protuberancias duras, fijas y de crecimiento rápido puede indicar un signo de cáncer o linfoma.

Algunos de estos ganglios vuelven a la normalidad cuando la afección de fondo o menor mejora. Por esto, los especialistas recomendaron consultar a servicios médicos cuando estos aparecen sin razón, aumentan de tamaño durante dos o tres semanas, se siente duros o gomosos, están acompañados de fiebres persistentes y pérdida de peso inexplicable.

Causas de la inflamación de los ganglios linfáticos

Los ganglios son un grupo de células pequeñas, redondas y dentro de estas hay combinaciones de más células del sistema inmunitario. Las causas más comunes de esta inflamación es la infección viral como el resfriado común.

No obstante, otras posibles causas que generan esta inflamación son el sarampión, infecciones en el oído, infección de diente, faringitis por estreptococos, VIH, sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis, lupus, artritis reumatoide, linfoma, leucemia y otro tipo de cánceres.

