CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que afectó la vida a Carlos Barbosa?

Te revelamos todos los detalles sobre que es el mieloma múltiple, el cáncer que cobró la vida del actor colombiano.

Mieloma múltiple
Foto Freepik - Canal RCN

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
11:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el día de hoy, 10 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Carlos Barbosa a sus 81 años.

Confirmaron la muerte de reconocido actor colombiano que actuó en varias novelas
RELACIONADO

Confirmaron la muerte de reconocido actor colombiano que actuó en varias novelas

¿De qué falleció Carlos Barbosa?

La televisión colombiana está de luto tras el fallecimiento del reconocido actor Carlos Barbosa, quien dejó una huella imborrable en distintas producciones nacionales.

Aunque en un principio se graduó como arquitecto en la Universidad del Valle, con el tiempo descubrió que su verdadera pasión estaba frente a las cámaras. A lo largo de su trayectoria, participó en diversas series y producciones de la televisión colombiana, entre ellas “Dejémonos de Vargas”, emitida por el Canal RCN.

La triste noticia de su partida fue confirmada por su esposa, Miriam Bohórquez, quien lamentó profundamente el suceso.

 

Cáncer de mama en aumento: se proyectan 18 mil nuevos casos en Colombia
RELACIONADO

Cáncer de mama en aumento: se proyectan 18 mil nuevos casos en Colombia

¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que afectó la vida de Carlos Barbosa?

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se desarrolla cuando ciertas células comienzan a crecer de manera descontrolada. Estas llamadas células plasmáticas, se encuentran en la médula ósea, son un componente esencial del sistema inmunitario, encargado de proteger el cuerpo contra infecciones y otras enfermedades.

Cuando estas células plasmáticas se vuelven cancerosas y se multiplican sin control, se produce lo que se conoce como mieloma múltiple.

Cáncer de vejiga: la razón científica por la que el tabaquismo masculino multiplica el riesgo
RELACIONADO

Cáncer de vejiga: la razón científica por la que el tabaquismo masculino multiplica el riesgo

Características del mieloma múltiple

  1. Recuentos bajos de células sanguíneas: Lo que puede generar anemia (escasez de glóbulos rojos), también bajo nivel de plaquetas en la sangre y puede presentar la leucopenia (escasez de glóbulos blancos normales)
  2. Problemas con los huesos y el calcio: Estas células producen una sustancia que le indica a los osteoclastos que aceleren la disolución de los huesos.
  3. Infecciones. Las células plasmáticas anormales no pueden proteger al organismo de las infecciones.
  4. Problemas renales: Estas células producen un anticuerpo que puede dañar los riñones, provocando daño renal y hasta insuficiencia renal.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Cáncer de mama en aumento: se proyectan 18 mil nuevos casos en Colombia

Salud mental

Día mundial de la salud mental: ¿por qué debe priorizarse desde las primeras etapas de la vida?

Enfermedades

Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido

Otras Noticias

Bucaramanga

Confirman la fecha de elecciones atípicas en Bucaramanga para elegir al nuevo alcalde

La Registraduría publicará en los próximos días el calendario electoral de cara a los comicios en la capital santandereana.

Tecnología

El método que los delincuentes usan para robar su información después de hurtar su iPhone

El robo de información sería el segundo delito que los delincuentes cometen después del hurto.

Emprendimiento

De Medellín a Milán: la moda íntima colombiana deslumbra en el Fashion Week 2026

Venezuela

“Esto es un impulso”: primeras declaraciones de María Corina Machado por premio Nobel de Paz

Atlético Nacional

Nacional sufrió, pero derrotó a Once Caldas y definirá su paso por Copa en el Atanasio