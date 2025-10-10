¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que afectó la vida a Carlos Barbosa?

En el día de hoy, 10 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Carlos Barbosa a sus 81 años.

RELACIONADO Confirmaron la muerte de reconocido actor colombiano que actuó en varias novelas

¿De qué falleció Carlos Barbosa?

La televisión colombiana está de luto tras el fallecimiento del reconocido actor Carlos Barbosa, quien dejó una huella imborrable en distintas producciones nacionales.

Aunque en un principio se graduó como arquitecto en la Universidad del Valle, con el tiempo descubrió que su verdadera pasión estaba frente a las cámaras. A lo largo de su trayectoria, participó en diversas series y producciones de la televisión colombiana, entre ellas “Dejémonos de Vargas”, emitida por el Canal RCN.

La triste noticia de su partida fue confirmada por su esposa, Miriam Bohórquez, quien lamentó profundamente el suceso.

¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que afectó la vida de Carlos Barbosa?

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se desarrolla cuando ciertas células comienzan a crecer de manera descontrolada. Estas llamadas células plasmáticas, se encuentran en la médula ósea, son un componente esencial del sistema inmunitario, encargado de proteger el cuerpo contra infecciones y otras enfermedades.

Cuando estas células plasmáticas se vuelven cancerosas y se multiplican sin control, se produce lo que se conoce como mieloma múltiple.

Características del mieloma múltiple