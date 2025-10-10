¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que afectó la vida a Carlos Barbosa?
Te revelamos todos los detalles sobre que es el mieloma múltiple, el cáncer que cobró la vida del actor colombiano.
En el día de hoy, 10 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Carlos Barbosa a sus 81 años.
¿De qué falleció Carlos Barbosa?
La televisión colombiana está de luto tras el fallecimiento del reconocido actor Carlos Barbosa, quien dejó una huella imborrable en distintas producciones nacionales.
Aunque en un principio se graduó como arquitecto en la Universidad del Valle, con el tiempo descubrió que su verdadera pasión estaba frente a las cámaras. A lo largo de su trayectoria, participó en diversas series y producciones de la televisión colombiana, entre ellas “Dejémonos de Vargas”, emitida por el Canal RCN.
La triste noticia de su partida fue confirmada por su esposa, Miriam Bohórquez, quien lamentó profundamente el suceso.
¿Qué es el mieloma múltiple, enfermedad que afectó la vida de Carlos Barbosa?
El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se desarrolla cuando ciertas células comienzan a crecer de manera descontrolada. Estas llamadas células plasmáticas, se encuentran en la médula ósea, son un componente esencial del sistema inmunitario, encargado de proteger el cuerpo contra infecciones y otras enfermedades.
Cuando estas células plasmáticas se vuelven cancerosas y se multiplican sin control, se produce lo que se conoce como mieloma múltiple.
Características del mieloma múltiple
- Recuentos bajos de células sanguíneas: Lo que puede generar anemia (escasez de glóbulos rojos), también bajo nivel de plaquetas en la sangre y puede presentar la leucopenia (escasez de glóbulos blancos normales)
- Problemas con los huesos y el calcio: Estas células producen una sustancia que le indica a los osteoclastos que aceleren la disolución de los huesos.
- Infecciones. Las células plasmáticas anormales no pueden proteger al organismo de las infecciones.
- Problemas renales: Estas células producen un anticuerpo que puede dañar los riñones, provocando daño renal y hasta insuficiencia renal.