Día mundial de la salud mental: ¿por qué debe priorizarse desde las primeras etapas de la vida?

El día mundial de la salud mental, que se celebra todos los 10 de octubre, busca crear conciencia sobre los problemas de salud mental para reducir el estigma y movilizar los esfuerzos globales para mejorar el acceso a estos servicios.

¿Cuál es la importancia de las edades tempranas para la salud mental?

Según la Organización Panamericana de la Salud, la infancia y adolescencia son momentos cruciales para el desarrollo del cerebro y la salud mental ya que en este periodo de tiempo los jóvenes son más sensibles a las influencias ambientales.

Las primeras experiencias no solo se encuentran asociadas con la forma de la salud mental en los primeros años de vida, sino que también posee efectos duraderos en la edad adulta por lo que se podría alterar la trayectoria de vida de una persona.

Según la OMS, la exposición a factores como la violencia, el acoso, la discriminación, los conflictos, entre otros, aumentan significativamente los riesgos de tener un impacto trascendental en la salud mental de los menores.

Cifras de la OPS han revelado que la mitad de todas las enfermedades de salud mental comienzan a los 14 años. En la región, la depresión y la ansiedad se encuentran entre las cinco principales causas de años vividos con discapacidad entre los jóvenes de 10 a 19 años.

Brechas para acceder a la salud mental

Según la OPS, solo una pequeña fracción de las personas con problemas de salud mental reciben la atención que necesitan. El Atlas de Salud Mental 2024 destacó una escasez crítica de profesionales que poseen especialización en salud mental infantil y juvenil en diferentes países de ingresos bajos y medianos.

“Los gobiernos deben desarrollar e implementar políticas basadas en un enfoque de derechos humanos que fortalezcan y amplíen los servicios de salud mental basados en la comunidad. Estos servicios, prestados fuera de los hospitales psiquiátricos, son más accesibles que la atención institucional y se ha demostrado que ofrecen mejores resultados”, explicó la OMS.