Colon saludable: los alimentos que recomiendan los médicos para cuidar el sistema digestivo

Cómo tener un colon saludable: alimentos y hábitos que realmente funcionan, según expertos

Foto: Freepik

noviembre 05 de 2025
01:51 p. m.
Mantener un colon saludable es fundamental para el bienestar general del organismo, ya que este órgano desempeña un papel clave en la digestión, la absorción de nutrientes y la eliminación de desechos.

De acuerdo con la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), un colon limpio y funcional contribuye a prevenir enfermedades como el síndrome del intestino irritable, la colitis ulcerosa e incluso el cáncer colorrectal, una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué hábitos ayudan a mantener un colon saludable?

Adoptar hábitos saludables es la base para cuidar el colon. Los expertos del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) recomiendan incluir al menos 25 a 30 gramos de fibra diaria mediante frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. La fibra favorece el tránsito intestinal, reduce la inflamación y ayuda a eliminar toxinas acumuladas.

Asimismo, mantenerse bien hidratado es esencial. Beber suficiente agua —alrededor de dos litros diarios— contribuye a que la fibra actúe correctamente, evitando el estreñimiento y facilitando la eliminación de residuos.

También se sugiere reducir el consumo de carnes rojas y procesadas, ya que estudios del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) han encontrado una relación entre su ingesta excesiva y un mayor riesgo de cáncer colorrectal.

¿Qué alimentos benefician un colon saludable?

Los alimentos fermentados, como el yogur natural, el kéfir o el chucrut, aportan probióticos que equilibran la microbiota intestinal, fortaleciendo el sistema inmunológico y mejorando la digestión.

También son recomendables los alimentos ricos en antioxidantes como el aguacate, los arándanos y el té verde, que combaten la inflamación y protegen las células del colon.

Por último, los especialistas destacan la importancia de realizar actividad física regularmente, ya que el ejercicio ayuda a estimular la motilidad intestinal.

Sin duda, una alimentación balanceada, hidratación adecuada y buenos hábitos diarios son claves para mantener un colon saludable y prevenir enfermedades digestivas a largo plazo.

