Colon saludable: los alimentos que recomiendan los médicos para cuidar el sistema digestivo

Mantener un colon saludable es fundamental para el bienestar general del organismo, ya que este órgano desempeña un papel clave en la digestión, la absorción de nutrientes y la eliminación de desechos.

De acuerdo con la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), un colon limpio y funcional contribuye a prevenir enfermedades como el síndrome del intestino irritable, la colitis ulcerosa e incluso el cáncer colorrectal, una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué hábitos ayudan a mantener un colon saludable?

Adoptar hábitos saludables es la base para cuidar el colon. Los expertos del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) recomiendan incluir al menos 25 a 30 gramos de fibra diaria mediante frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. La fibra favorece el tránsito intestinal, reduce la inflamación y ayuda a eliminar toxinas acumuladas.

Asimismo, mantenerse bien hidratado es esencial. Beber suficiente agua —alrededor de dos litros diarios— contribuye a que la fibra actúe correctamente, evitando el estreñimiento y facilitando la eliminación de residuos.

También se sugiere reducir el consumo de carnes rojas y procesadas, ya que estudios del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) han encontrado una relación entre su ingesta excesiva y un mayor riesgo de cáncer colorrectal.

¿Qué alimentos benefician un colon saludable?

Los alimentos fermentados, como el yogur natural, el kéfir o el chucrut, aportan probióticos que equilibran la microbiota intestinal, fortaleciendo el sistema inmunológico y mejorando la digestión.

También son recomendables los alimentos ricos en antioxidantes como el aguacate, los arándanos y el té verde, que combaten la inflamación y protegen las células del colon.

Por último, los especialistas destacan la importancia de realizar actividad física regularmente, ya que el ejercicio ayuda a estimular la motilidad intestinal.

Sin duda, una alimentación balanceada, hidratación adecuada y buenos hábitos diarios son claves para mantener un colon saludable y prevenir enfermedades digestivas a largo plazo.