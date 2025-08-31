Salud mental: una problemática que afecta a los más jóvenes y un desafío para el sistema de atención

La Secretaría de Educación de Bogotá ha recibido más de 700 casos por intentos de suicidio en los colegios durante 2025, lo que revela un complejo panorama de salud mental en niños y jóvenes.

A esto se suma que el 75% de los registros corresponden a alumnos de colegios públicos, denotando una grave brecha entre las instituciones privadas y del Distrito.

Alerta por problemas de salud mental en los colegios

Noticias RCN conoció una carta escrita por una profesora de un colegio público en la capital, en la que expresa su preocupación por las fallas estructurales en el sistema de atención de urgencias de salud mental.

La docente narra cómo identificó el deteriorado estado emocional de uno de sus estudiantes y lo que sucedió cuando activó los protocolos distritales.

“Lamentablemente, transcurrieron más de cinco horas sin que llegara ningún apoyo. Solo hasta las 5:50 p.m. recibimos comunicación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, informándonos que no se enviaría ninguna unidad móvil al colegio”.

En la misiva, la docente resalta que le sugirieron llevar a la estudiante a un hospital, recomendación que finalmente fue acogida por el acudiente.

Los datos indican que, entre los 11 y 17 años, el intento de suicidio presenta un aumento sensible, sobre todo entre las niñas y jóvenes. Mientras tanto, el Concejo de Bogotá denuncia una falta de enfoque de género para atender esta problemática.

Un estudio reciente de la Universidad Nacional reveló que uno de cada ocho estudiantes de secundaria ha intentado hacerse daño, y que uno de cada 34 ha pensado en suicidarse.

Barreras de acceso a atención psicológica en Colombia

El padecimiento de enfermedades mentales como depresión, trastorno afectivo bipolar, trastorno del desarrollo, demencia y esquizofrenia vienen en aumento en Colombia.

Si bien se han hecho grandes esfuerzos para la atención, aún persisten los desafíos, pues la atención en psicología a través de las EPS es escasa y la salida para quienes requieren tratamiento es buscar atención particular.

Se estima que dos de cada tres personas en el país con algún problema de salud mental no reciben la atención o tratamiento adecuado, por lo que las familias optan por pagar consultas particulares que oscilan entre los $100.000 a 300 mil pesos.

Las familias insisten en la necesidad de acabar con las barreras de acceso a la atención. Actualmente, solo el 34% de las personas que necesitan acceder a la atención psicológica la reciben.