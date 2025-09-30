CANAL RCN
Salud y Bienestar

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar

El pronunciamiento surge tras el anuncio de varias clínicas que evalúan suspender la atención a los usuarios de la entidad, lo que pondría en riesgo la continuidad de tratamientos y consultas médicas.

Crisis Nueva EPS
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
06:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación en las recientes horas hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Gerencia de la NUEVA EPS y a las secretarías de Salud de Cesar y Valledupar.

Pacientes de la Nueva EPS en César y La Guajira en la cuerda floja: en dos días dejarán de atenderlos en clínicas y hospitales
RELACIONADO

Pacientes de la Nueva EPS en César y La Guajira en la cuerda floja: en dos días dejarán de atenderlos en clínicas y hospitales

Procuraduría solicita asegurar continuidad de servicios de la NUEVA EPS en Cesar

Esto, para que adopten medidas inmediatas que permitan asegurar la prestación de los servicios de salud a los afiliados en esta región del país.

El pronunciamiento del ente de control surge tras el anuncio de varias clínicas que evalúan suspender la atención a los usuarios de la entidad, lo que pondría en riesgo la continuidad de tratamientos y consultas médicas.

“El Ministerio Público exhorta a realizar las gestiones pertinentes para que se cumplan con las obligaciones a la fecha con las instituciones prestadoras en el territorio, ante el anuncio de varias clínicas de suspender la atención a los usuarios”, se lee en el comunicado de la Procuraduría compartido este 30 de septiembre.

En su rol preventivo, la Procuraduría solicitó a las autoridades competentes garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas pendientes con las instituciones prestadoras de salud (IPS) del territorio.

Hospitales del César y La Guajira suspenderán servicios a pacientes de la Nueva EPS por deudas
RELACIONADO

Hospitales del César y La Guajira suspenderán servicios a pacientes de la Nueva EPS por deudas

Asimismo, pidió un informe detallado sobre los planes de contingencia que se habrían activado para enfrentar una eventual suspensión de servicios a partir de octubre, junto con un reporte actualizado de las deudas y de las gestiones adelantadas para proteger a los pacientes.

El Ministerio Público señaló que mantiene un seguimiento permanente a la situación, en especial frente a los posibles incumplimientos de la NUEVA EPS con los principales centros médicos del departamento, ya que estos podrían impactar de manera directa la atención de miles de usuarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá

Enfermedades

Estos son los alimentos que ayudan a prevenir problemas en el colon, según expertos

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

Otras Noticias

Redes sociales

Así se mostró Karina García tras ruptura con Altafulla: reapareció con fotografía y mensaje claro

Karina García reapareció en las redes sociales tras ruptura con Altafulla y se prepara para un evento grande.

Accidente aéreo

Influencer muere en pleno directo: grabó el instante exacto en que se estrelló

El influencer chino Tang Feiji murió en plena transmisión en vivo tras estrellarse con su aeronave. Cientos de seguidores presenciaron el trágico momento en Douyin.

Paulo Dybala

¡Bebé a bordo! Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirman que serán padres

Policía Nacional

Capturado alias El Negro Daniel, presunto integrante de ‘Los Costeños’, en Barranquilla

Licencia de conducción

Licencia de conducción en Colombia: fecha en que empiezan a aplicar los nuevos exámenes