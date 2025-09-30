Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar

La Procuraduría General de la Nación en las recientes horas hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Gerencia de la NUEVA EPS y a las secretarías de Salud de Cesar y Valledupar.

Procuraduría solicita asegurar continuidad de servicios de la NUEVA EPS en Cesar

Esto, para que adopten medidas inmediatas que permitan asegurar la prestación de los servicios de salud a los afiliados en esta región del país.

El pronunciamiento del ente de control surge tras el anuncio de varias clínicas que evalúan suspender la atención a los usuarios de la entidad, lo que pondría en riesgo la continuidad de tratamientos y consultas médicas.

“El Ministerio Público exhorta a realizar las gestiones pertinentes para que se cumplan con las obligaciones a la fecha con las instituciones prestadoras en el territorio, ante el anuncio de varias clínicas de suspender la atención a los usuarios”, se lee en el comunicado de la Procuraduría compartido este 30 de septiembre.

En su rol preventivo, la Procuraduría solicitó a las autoridades competentes garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas pendientes con las instituciones prestadoras de salud (IPS) del territorio.

RELACIONADO Hospitales del César y La Guajira suspenderán servicios a pacientes de la Nueva EPS por deudas

Asimismo, pidió un informe detallado sobre los planes de contingencia que se habrían activado para enfrentar una eventual suspensión de servicios a partir de octubre, junto con un reporte actualizado de las deudas y de las gestiones adelantadas para proteger a los pacientes.

El Ministerio Público señaló que mantiene un seguimiento permanente a la situación, en especial frente a los posibles incumplimientos de la NUEVA EPS con los principales centros médicos del departamento, ya que estos podrían impactar de manera directa la atención de miles de usuarios.