Pacientes de la Nueva EPS en César y La Guajira en la cuerda floja: en dos días dejarán de atenderlos en clínicas y hospitales

Las IPS advierten que, por falta de pago, no tienen con qué cubrir sus medicamentos o cancelar los salarios del personal de salud.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
02:09 p. m.
A los pacientes de la nueva EPS en los departamentos de César y La Guajira les quedan menos de 48 horas para seguir tomando servicios médicos en clínicas y hospitales de ambos departamentos.

Y es que, a través de comunicados de prensa, las IPS con las que la entidad promotora de salud tenía un convenio, anunciaron que dejaran de atender a sus pacientes, por la falta de pago.

Desde entonces, los afiliados quedaron en la cuerda floja e, incluso, algunos denuncian que los estarían “envolatando” desde ya para no prestarles servicios a los que deben acceder por recomendación médica.

Pacientes temen no seguir con sus tratamientos:

“Es grave porque la falta de servicio ya se está presentando. Tengo una orden para que me hagan infiltraciones en la pierna, pero me tiene de aquí para allá y de allá para acá, entre la clínica y la EPS”, denunció en diálogo con Noticias RCN la afiliada Dulcina Navarro.

Pero no es la única que teme no poder continuar con su tratamiento. Tarcila Palacín advirtió que todos en su familia sufren del corazón y eran tratados en una de las clínicas que dejarpan de prestar sus servicios: “Por lo menos yo sufro del corazón, al igual que me hijo y me esposo ¿y qué puede hacer uno?”.

Una situación que Deenys Echavez no baja de preocupante: “No solo para mí, sino para todos los usuarios de la Nueva EPS. Después de tanto tiempo de ser atendidos ¿Cómo nos va a pasar esto? ¿Cómo vamos a quedar?”, se pregunta.

¿Qué pasará con los pacientes de la Nueva EPS en la Costa Caribe?

Al menos 8 IPS del César y otras más en La Guajira explicaron que no les quedaba de otra que suspender el servicio a los pacientes de la Nueva EPS, debido a que no tiene cómo cancelar los medicamentos que les envían, ni pagar el sueldo de los médicos y enfermeras que los atienden.

En palabras de la secretaria de Salud departamental, Georgina Sánchez, “no los postularon para pago y reaccionaron compartiendo un comunicado en el que informan sobre el posible cierre el 1 de octubre”.

Sin embargo, como indica la Ley, seguirán siendo atendidos en los servicios de urgencia, como cualquier otro ciudadano.

