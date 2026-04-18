Atención: Colombia confirma primer caso de viruela símica (mpox clado Ib) en Antioquia

Colombia confirmó el primer caso de mpox del clado Ib, la variante que encendió las alertas sanitarias internacionales por su papel en el brote global registrado en 2022.

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El hallazgo, reportado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, fue identificado en el departamento de Antioquia y activó de inmediato los protocolos de vigilancia, investigación y respuesta en salud pública.

Se trata de un hecho relevante en la evolución epidemiológica del país. Hasta ahora, desde 2022 y hasta la semana epidemiológica 13 de 2026, Colombia había acumulado 4.825 casos confirmados de mpox, todos correspondientes al clado II.

La aparición del clado Ib marca, por tanto, un punto de inflexión en el seguimiento del virus, aunque las autoridades insisten en que, por el momento, no representa un cambio en el nivel de riesgo para la población general. Esta variante es mucho más agresiva.

¿Qué es el virus mpox clado Ib (viruela símica)?

La mpox, conocida también como viruela símica, es una enfermedad viral que se manifiesta principalmente con lesiones en la piel, localizadas en zonas como la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Su transmisión ocurre por contacto físico cercano, especialmente piel a piel, incluyendo el contacto durante relaciones sexuales.

El 14 de agosto de 2024, la Organización Mundial de la Salud declaró el clado Ib como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

Desde su confirmación, se activaron acciones de campo que incluyen la investigación epidemiológica, el rastreo de contactos y la articulación con autoridades territoriales.

Entre los grupos priorizados se encuentran quienes viven en entornos cerrados, personas con múltiples parejas sexuales, personal de salud con exposición directa sin protección adecuada y personas que viven con VIH.

La aplicación de la vacuna se realiza de manera focalizada, basada en la identificación de contactos y en los resultados de las investigaciones epidemiológicas.

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¿Hay vacuna contra el mpox clado Ib en Colombia?

Según la información oficial, hasta ahora no se han identificado nuevos casos ni evidencia de cadenas de transmisión asociadas, lo que mantiene la situación bajo control.

En Colombia, la respuesta institucional se apoya en la experiencia acumulada desde la llegada del virus en 2022.

Las autoridades han desarrollado lineamientos técnicos, capacidades de diagnóstico y mecanismos de coordinación con entidades territoriales e instancias internacionales.

Uno de los pilares de la estrategia es la vacunación. A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el país garantiza el acceso a la vacuna contra mpox en todo el territorio nacional.

El esquema contempla dos dosis y está dirigido a personas mayores de 18 años que hayan tenido contacto con casos confirmados o que se encuentren en alto riesgo de exposición.

¿Cómo prevenir el contagio de mpox clado Ib?

Reconocer síntomas como fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios y erupciones cutáneas es clave para evitar la propagación. En caso de presentar estas señales, se recomienda evitar el contacto con otras personas y acudir a los servicios de salud.

A esto se suman medidas básicas como el lavado frecuente de manos, no compartir objetos personales y evitar el contacto físico o íntimo con personas que presenten síntomas.

En el ámbito sexual, se aconseja reducir el número de parejas y utilizar métodos de barrera, aunque se advierte que estos no eliminan completamente el riesgo debido a la transmisión por contacto piel a piel.