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¿Qué riesgos enfrenta Colombia en la recta final de las elecciones presidenciales?

En La Mesa Ancha se advirtió sobre riesgos de participación en política, presión institucional y escenarios de tensión durante la jornada electoral del domingo.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
10:41 a. m.
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A dos días de las elecciones presidenciales, expertos en temas electorales y representantes de las ciudades capitales encendieron las alertas sobre las garantías democráticas, la neutralidad del Gobierno y la seguridad durante la jornada electoral.

Las medidas para garantizar la seguridad electoral en diferentes regiones de Colombia
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Alfonso Portela, exregistrador delegado y vicepresidente del Colegio de Abogados Electorales, aseguró que el principal deber del Gobierno es garantizar igualdad de condiciones para todos los actores políticos y evitar cualquier intervención que genere desconfianza en los votantes.

¿Qué cuestionamientos existen sobre las garantías electorales en Colombia?

Portela explicó que en un proceso electoral el Gobierno debe actuar con total neutralidad, especialmente porque hace parte del Comité de Seguimiento Electoral Nacional y tiene responsabilidades directas en materia de orden público y garantías democráticas.

Por su parte, Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, aseguró que desde las ciudades capitales se ha hecho un llamado a realizar elecciones “libres y transparentes”, sin presiones indebidas ni incidencias políticas desde el Gobierno Nacional.

¿Qué es el código fuente electoral y por qué genera debate?

Uno de los temas centrales de la discusión fue la exigencia del Gobierno Nacional de acceder al denominado “código fuente” del sistema electoral. Sobre este punto, Alfonso Portela aseguró que el manejo de ese componente tecnológico corresponde exclusivamente a la organización electoral y no al Gobierno.

El exregistrador explicó que el código fuente funciona como el “plano” interno del software utilizado para procesar la información electoral. Sin embargo, aclaró que el sistema colombiano tiene una base manual que dificulta cualquier alteración de resultados, debido a que los votos quedan registrados físicamente en los formularios E14 diligenciados por los jurados de votación.

En materia de seguridad, Asocapitales informó que las alcaldías de ciudades capitales trabajan articuladamente con autoridades locales, Policía y Puestos de Mando Unificado para monitorear la jornada electoral. Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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