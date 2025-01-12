¿Qué es el "doomscrolling" y cuáles son sus principales riesgos para la salud?

El mundo de la inmediatez ha impactado sustancialmente en las redes sociales ya que hoy en día son millones de personas las interesadas en adquirir información por medio de estas y no en los medios de comunicación tradicionales.

Sin embargo, redes sociales como TikTok han potencializado fenómenos como el “doomscrolling” que, según investigaciones oficiales, afectan directamente a sus usuarios más frecuentes.

Riesgos del doomscrolling

Según la escuela médica de Harvard, este término define el comportamiento de las personas que los ha llevado a tener la necesidad constante de revisar titular tras titular durante distintos momentos del día en redes sociales y demás páginas web.

Aunque este término cobró popularidad durante la pandemia, investigadores aseguran que la sociedad aún atraviesa por distintas problemáticas que podrían obligar a la sociedad a hacer uso del doomscrolling.

“Aún atravesamos una tremenda inestabilidad social, política y económica, y el doomscrolling se ha convertido en una amenaza insidiosa para nuestras mentes y cuerpos”, indicaron los expertos de Harvard.

Según Aditi Nerurkar, profesora de la División de Salud Global y Medicina Social de la Facultad de Medicina de Harvard, el cerebro y el cuerpo está diseñado para soportar distintas ráfagas de estrés. Sin embargo, este fenómeno podría ser una de las principales causas por las que estos episodios no parecen tener fin.

Este comportamiento se desarrolla en el sistema límbico del cerebro que está dominado por la estructura denominada como amígdala. No obstante, esta promueve la autoconservación o huida ante el peligro, de modo que, impulsa al cerebro a buscar nuevas amenazas.

Grupos más vulnerables ante el doomscrolling

Según Richard Mollica, profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard, las mujeres y las personas con antecedentes traumáticos se ven más afectadas por este fenómeno a raíz de su sentimiento de inseguridad ante el mundo que las rodea.

Investigaciones han revelado que este fenómeno se encuentra asociado a diferentes efectos como náuseas, dolor de estómago, dolor de cabeza, tensión muscular, dolor de cuello, falta de apetito, dificultad para dormir y presión arterial alta.

No obstante, las consecuencias mentales también impactan significativamente en las personas ya que, según investigaciones, este fenómeno se ha vinculado con un menor bienestar emocional y mayores niveles de ansiedad existencial.