CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿En qué consiste la leucemia mieloide, la enfermedad que padece la nieta del expresidente John F. Kennedy?

Este tipo de leucemia es una de las más comunes en adultos y se identifica cuando se presentan cambios en el ADN de las células.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
08:41 p. m.
La leucemia mieloide aguda es un cáncer de la sangre y médula ósea que empeora rápidamente en los pacientes con dicho diagnóstico. Esta leucemia afecta las células mieloides que se convierten en células maduras, incluidos los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas.

¿Cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad?

Según Mayo Clinic, algunos de sus principales síntomas son fiebre, dolor en lugares comunes en donde se siente dolor como los huesos, la espalda y el estómago, mucho cansancio, palidez o cambios en el color de la piel, infecciones frecuentes, hematomas que se forman con facilidad, sangrado sin causas claras, como en la nariz o en las encías y la falta de aire.

Causas de esta enfermedad

Aunque las causas no son conocidas, los expertos han revelado que esta enfermedad comienza cuando algo ocasiona cambios en el ADN de la médula ósea por lo que las células comienzan a generar una gran cantidad de células adicionales sin detenerse.

Factores de riesgo de la leucemia mieloide

Los factores que pueden aumentar el riesgo de la enfermedad son la edad avanzada ya que es más común en adultos mayores a los 65 años, pacientes que se someten a tratamientos previos contra otros tipos de cáncer, exposición a la radiación, exposición a distintas sustancias químicas, fumar cigarrillo, trastornos genéticos como el síndrome de Down y antecedentes familiares.

Nieta del expresidente John F. Kennedy posee leucemia mieloide

Esta enfermedad se ha tomado los buscadores a raíz de la más reciente declaración por parte de Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, quien reveló que se encuentra luchando contra la leucemia mieloide después de haber dado a luz a su segundo hijo.

Según su conmovedor ensayo, en el que reveló cómo su vida ha cambiado desde el diagnóstico de la enfermedad, Schlossberg explicó cuáles han sido los tratamientos a los que se ha sometido al incluir el trasplante de médula ósea, quimioterapia y demás ensayos clínicos.

No obstante, en uno de estos últimos ensayos su médico le manifestó a la mujer de 35 que podría mantenerla con vida, tal vez, un año más.

