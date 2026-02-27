Galán, Fiscalía y Minjusticia acuerdan impulsar reformas contra la impunidad

La Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y las alcaldías de Bogotá y Barranquilla instalaron un espacio de diálogo institucional para alinear estrategias frente a la seguridad ciudadana y la judicialización de los delincuentes.

Tras una reunión de más de cinco horas, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que se impulsarán reformas contra la impunidad y ajustes al sistema legal para evitar que quienes cometan delitos violentos queden en libertad.

En el encuentro participaron la fiscal general Luz Adriana Camargo, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo y altos mandos de la Policía Nacional. La mesa técnica permitió revisar la situación de seguridad en las principales ciudades y acordar medidas frente a delitos como homicidio, hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Reformas legales y ajustes al sistema penal

De acuerdo con lo expresado por Galán, junto con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia se trabajará en proyectos de ley orientados a introducir cambios en el sistema legal. El objetivo es fortalecer la lucha contra el delito y evitar escenarios en los que personas que cometan delitos violentos recuperen la libertad.

En paralelo, la Fiscalía precisó las razones legales por las cuales no se aplica detención preventiva en ciertos casos de delitos menores, incluso cuando hay captura en flagrancia.

Entre ellos se encuentran lesiones personales con incapacidades mínimas, hurtos en grandes superficies por cuantías muy bajas y conductas en modalidad de tentativa o no consumadas. Estas decisiones, explicaron las autoridades, responden a criterios establecidos en el marco jurídico vigente.

Tecnología, unificación de cifras y equipos especializados

Como parte de los acuerdos, se definió aprovechar herramientas tecnológicas para la identificación y judicialización de los delincuentes, con el fin de fortalecer la recolección de evidencia y robustecer los procesos penales. La estrategia apunta a mejorar la eficacia investigativa y la trazabilidad de los casos.

Asimismo, se acordó unificar metodologías de conteo y reporte de cifras entre Policía y Fiscalía sobre criminalidad urbana, con el propósito de ofrecer información institucional clara y confiable a la ciudadanía.

En el balance presentado durante la reunión se destacó que, en 2025 y en menos de un año, se avanzó en alrededor de 500 casos de homicidio con sentencias o en etapa de juicio, como resultado del trabajo articulado entre alcaldías, Policía y Fiscalía.