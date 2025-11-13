Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta los riesgos hasta 17 veces más

Conducir bajo los efectos del alcohol no solo puede generar diferentes infracciones, sino también representa un amplio riesgo para la vida del conductor y demás actores de la vía.

Según la Organización Panamericana de la Salud, las más mínimas concentraciones de alcohol en el cuerpo pueden alterar la coordinación, los reflejos y la capacidad de tomar decisiones, tres funciones esenciales para manejar un vehículo.

Durante 2024, cuatro personas murieron y 60 resultaron heridas en siniestros viales relacionados con circunstancias de embriaguez en Bogotá, de acuerdo con cifras de Medicina Legal.

Cifras de víctimas por conducir bajo efectos del alcohol

Los reportes oficiales indican que las muertes se registraron en Usme, Tunjuelito, Santa Fe y Engativá, todas con víctimas hombres. Además, 60 personas resultaron lesionadas en accidentes donde hubo consumo de alcohol por parte del conductor, principalmente en Kennedy, con 9 casos, Puente Aranda 6 y Suba 5.

Según la OPS, el riesgo de sufrir un siniestro mortal es 17 veces mayor para una persona que conduce bajo los efectos del alcohol. También advierte que los adultos jóvenes entre 20 y 29 años son el grupo más expuesto: tienen tres veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente que los mayores de 30, sin importar el nivel de alcoholemia.

Niveles de alcohol que afectan la conducción

Según la OPS, incluso una o dos copas pueden cambiar la forma en que el cuerpo reacciona al volante. Algunos de los valores de licor en el cuerpo son:

Con 0,01 y 0,05 g/dl de alcohol en sangre, equivalente a una cerveza, una copa de vino o un shot de licor ya altera el juicio y la coordinación.

Con 0,06 a 0,10 g/dl, unas dos o tres copas, los reflejos se vuelven lentos y el conductor puede perder el control ante cualquier imprevisto.

Entre 0,11 y 0,15 g/dl, es decir, cuatro o cinco tragos, aparecen los síntomas más evidentes de embriaguez: torpeza, habla confusa y pérdida del equilibrio.

Por encima de 0,16 g/dl, el cuerpo sufre un deterioro grave de los sentidos y la coordinación.

A partir de 0,30 g/dl, se entra en un estado de estupor o inconsciencia, y con 0,40 g/dl, el riesgo de muerte por paro respiratorio es alto.

Para el experto en movilidad Hugo Pachón, de la Universidad Manuela Beltrán, el riesgo comienza desde el primer trago.

“El cuerpo tarda, en promedio, alrededor de una hora en procesar la cantidad de alcohol contenida en una sola cerveza, aunque este tiempo puede variar según el peso, el sexo o si la persona ha comido. Si alguien consume varias, el proceso se prolonga considerablemente, y aún más si hay resaca o fatiga acumulada”, explicó.