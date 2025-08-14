Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos

El síndrome de disfunción cognitiva felina es un trastorno neurodegenerativo relacionado con la edad que es comparable con la demencia que se presenta en los humanos.

El estudio logró identificar patologías similares al Alzheimer en el cerebro de los gatos mayores, incluyendo la atrofia cerebral, pérdida neuronal, placas de beta-amiloide, patología tau y angiopatía amiloide cerebral.

Relación de la demencia en gatos con los humanos

Expertos de la Universidad de Edimburgo realizaron una autopsia cerebral a 25 gatos que presentan diferentes síntomas de demencia, entre otras afectaciones importantes. La investigación encontró una acumulación de beta-amiloide, una proteína tóxica que ha sido catalogada como un rasgo del Alzheimer.

Con este descubrimiento los científicos han calificado la investigación como un modelo natural perfecto para estudiar esta enfermedad ya que podría abrir una gran ventana de oportunidades para que se ejecuten nuevas exploraciones en los posibles tratamientos para los seres humanos.

Según el doctor Robert McGeachan, las mascotas como los perros y gatos también padecen de la devastadora enfermedad.

"Nuestros hallazgos ponen de relieve las sorprendentes similitudes entre la demencia felina y la enfermedad de Alzheimer en las personas. Esto abre la puerta a explorar si nuevos tratamientos prometedores para la enfermedad de Alzheimer humana también podrían ayudar a nuestras mascotas que envejecen", explicó el especialista.

Metodología de la investigación

Se obtuvieron imágenes microscópicas de gatos mayores que habían mostrado síntomas de demencia felina. Estos presentaron una acumulación de beta-amiloide en la sinapsis, aquella que permite el flujo de mensajes entre las células del cerebro y que son las causantes de la reducción de la memoria.

Así mismo, los investigadores hicieron especial énfasis en la importancia de comprender esta patología para el cuidado y bienestar, tanto del felino como la de sus dueños.

"La demencia felina es muy angustiosa para el gato y para su dueño. Emprendiendo estudios como éste comprenderemos cuál es la mejor forma de tratarlos. Será maravilloso para los gatos, sus dueños, las personas con Alzheimer y sus seres queridos”, puntualizó Danielle Gunn-Moore.