Qué es la regla del '9 a 9' y por qué expertos la asocian con un mejor sueño

Dormir bien no depende solo de la cantidad de horas de sueño. Cada vez más estudios coinciden en que el horario en el que se duerme y se come tiene un impacto directo en la salud física y mental.

En ese contexto ha ganado atención la llamada regla del “9 a 9”, un hábito que propone cenar antes de las 9 de la noche y desayunar después de las 9 de la mañana siguiente, permitiendo un descanso metabólico de 12 horas.

Este enfoque se relaciona con el funcionamiento del ritmo circadiano, el reloj interno que regula procesos como el sueño, la digestión, la producción hormonal y la reparación celular.

Según la National Sleep Foundation, mantener horarios regulares de sueño y alimentación ayuda al cuerpo a funcionar de manera más eficiente y reduce el riesgo de alteraciones metabólicas.

Aunque no se trata de una dieta ni de una fórmula milagrosa, la regla del “9 a 9” busca algo sencillo: darle al cuerpo un periodo nocturno sin comida, para que pueda concentrarse en descansar y recuperarse.

¿En qué consiste la regla del 9 a 9 y por qué se asocia al descanso del cuerpo?

La regla plantea que, al terminar de comer temprano, el sistema digestivo tiene tiempo suficiente para completar su trabajo antes de dormir. Esto favorece un sueño más profundo y continuo. Investigaciones publicadas en la revista Cell Metabolism han señalado que reducir la ventana diaria de alimentación puede mejorar la regulación del azúcar en sangre y apoyar la salud metabólica.

Además, expertos en sueño de la Universidad de Harvard explican que durante la noche el cuerpo activa procesos de limpieza cerebral, consolidación de la memoria y regulación hormonal, los cuales pueden verse alterados cuando se cena tarde o se mantiene una digestión activa durante el descanso.

¿La regla del 9 a 9 realmente puede mejorar la salud a largo plazo?

Especialistas coinciden en que el beneficio principal está en la regularidad. Dormir y comer a horas similares todos los días ayuda al cuerpo a anticiparse y funcionar mejor.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la falta de rutinas estables se asocia con mayor riesgo de obesidad, estrés y trastornos del sueño.

No obstante, los expertos aclaran que este hábito debe adaptarse a cada persona. Jornadas laborales, condiciones médicas y estilos de vida influyen en los horarios.

La recomendación general es evitar comidas pesadas antes de dormir, reducir el consumo de pantallas en la noche y procurar entre siete y ocho horas de sueño continuo.

Más que una moda, la regla del “9 a 9” resume una idea clave respaldada por la ciencia: cuando el cuerpo descansa y digiere en el momento adecuado, funciona mejor.