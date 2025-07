"Dicen que el medicamento está desabastecido, pero es falso": la realidad detrás de la falta de fármacos

El país continúa enfrentado la escasez de medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas como la diabetes.

A lo largo del territorio nacional, en ciudades como Cali y Manizales, se multiplican las denuncias por la falta de insulina y otros tratamientos que resultan vitales para la vida de miles de pacientes.

En Caldas, la situación se agrava con una deuda acumulada de más de 46.000 millones de pesos con la red pública hospitalaria. En medio de este panorama crítico, la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional, sigue sin garantizar el suministro regular de insumos básicos, lo que ha llevado a una crisis en los hogares de los más vulnerables.

En Manizales, el desespero tiene nombre propio: doña Amparo, una mujer de 87 años diagnosticada con diabetes e hipertensión, y su hija Cristina, también diabética, llevan meses esperando una dosis de insulina que nunca llega.

Ambas dependen del sistema de salud para recibir los medicamentos que les permiten mantenerse con vida, pero han sido condenadas a esperar indefinidamente por una solución que no aparece.

Según reportes de la Fundación Retorno Vital, las quejas por falta de insulina aumentaron un 46% en los últimos meses, especialmente entre pacientes con diabetes que no han recibido su tratamiento a tiempo.

El director de la fundación, Jorge García, reveló detalles alarmantes sobre las verdaderas causas del problema.

Le dicen al paciente que el medicamento está desabastecido, pero es completamente falso. Lo que está sucediendo es que el medicamento no está disponible en las farmacias porque no lo compran debido a que no les están pagando de manera continua y oportuna.