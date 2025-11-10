¿Quiere donar sangre, órganos o tejidos? Así puede hacerlo

Este 11 de octubre, la Alcaldía de Bogotá publicó un comunicado en conmemoración del Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos.

#DoyVida: la iniciativa que promueve la donación voluntaria

El documento habla sobre la campaña que lanzó la Secretaría Distrital de Salud llamada #DoyVida, una iniciativa que busca promover la solidaridad entre los ciudadanos de la capital a través de la donación voluntaria.

Según cifras, actualmente, 2.190 personas esperan un trasplante de órganos y 117 requieren córneas en la capital.

Además, cada día se necesitan más de 650 donantes de sangre para atender emergencias médicas, cirugías y tratamientos de enfermedades graves como el cáncer o la hemofilia.

Durante 2025, más de 183 mil personas ya han donado sangre en Bogotá, beneficiando a 47.449 pacientes en hospitales y clínicas.

A su vez, entre enero y agosto, la Red de Donación y Trasplantes Regional N.º 1 registró 413 trasplantes de órganos gracias a la generosidad de donantes y sus familias.

¿Qué es y cómo funciona la donación de sangre?

La donación de sangre puede realizarla cualquier ciudadano sano entre 18 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos. Es un procedimiento sencillo que permite extraer 450 ml de sangre, suficientes para beneficiar hasta tres pacientes.

Actualmente, se puede realizar la donación de órganos como el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, el intestino, el páncreas, las córneas, la piel, los huesos, la médula ósea, cartílagos y tendones. Cabe mencionar que no todas las donaciones de órganos pueden realizarse después de la muerte.

“En Colombia, de acuerdo con la Ley 1805 de 2016, todos los ciudadanos son donantes al fallecer, salvo haber expresado lo contrario en vida. Sin embargo, si una persona desea registrar su voluntad, lo puede hacer en la página del Instituto Nacional de Salud https://donavida.ins.gov.co/Paginas/donacion-organos”.

Asimismo, quienes deseen donar sangre pueden consultar los más de 80 puntos de atención fijos y móviles disponibles en las 20 localidades de la ciudad a través de la Red Distrital de Sangre (https://appb.saludcapital.gov.co/RedSangre).