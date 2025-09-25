CANAL RCN
Colombia Video

Desgarrador: reconocido joven futbolista de Bucaramanga murió por un presunto caso de dengue

El joven, tras una segunda descompensación, llegó sin signos vitales a una entidad hospitalaria de la ciudad. Esto dijeron las autoridades.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
07:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los ciudadanos de Bucaramanga se encuentran consternados por la muerte de un joven de 15 años que era muy conocido por su talento para jugar microfútbol.

El adolescente, a pesar de su corta edad, ya había conseguido múltiples logros importantes en el deporte y se estaba posicionando como una de las grandes promesas.

Promesa del fútbol fue asesinada en Buenaventura
RELACIONADO

Promesa del fútbol fue asesinada en Buenaventura

Sin embargo, en los últimos días enfrentó un problema de salud que lo llevó de urgencias a entidades hospitalarias en dos ocasiones, pero, desafortunadamente, en la segunda se confirmó su deceso.

De acuerdo con lo que se ha conocido, al parecer podría tratarse de un caso de dengue, pero las autoridades aún se encuentran realizando la respectiva investigación.

La joven promesa del fútbol en Bucaramanga llegó sin signos vitales a un hospital

Las autoridades han reportado que la salud del reconocido joven futbolista comenzó a deteriorarse de manera inesperada y que tuvo que asistir de emergencia a un centro hospitalario de Bucaramanga por un cuadro febril.

En consecuencia, permaneció hospitalizado unos días y, tras recibir el alta médica, continuó realizando su deporte.

Sin embargo, a los pocos días volvió a descompensarse y, lamentablemente, llegó sin signos vitales a un centro clínico.

Tras este trágico desenlace, las autoridades de la salud de Bucaramanga y de Santander están a cargo de la investigación para determinar si el causante fue el dengue.

Este ha sido el pronunciamiento de las autoridades de Bucaramanga tras la muerte del reconocido joven futbolista

Claudia Amaya, la secretaria de Salud de Bucaramanga, habló con los medios de comunicación y explicó cómo han avanzado las indagaciones luego de la muerte del joven futbolista.

"Se solicitó una autopsia médico-legal y estamos en espera de la confirmación. Más o menos son ocho semanas para el análisis del caso", declaró Claudia Amaya.

Alerta por aumento del 15% en casos de dengue en Colombia: 7 muertes en Santander y más de 16.000 casos en la costa
RELACIONADO

Alerta por aumento del 15% en casos de dengue en Colombia: 7 muertes en Santander y más de 16.000 casos en la costa

"Sigue siendo objeto de estudio tanto por la Secretaría de Salud departamental como por la Secretaría de Salud de Bucaramanga", agregó.

En el último tiempo, se han confirmado siete muertes en Santander por dengue y se han reportado 20 casos sospechosos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Atacan con explosivos al vehículo del director regional del Inpec en Cali

Temblor en Colombia

ATENTO| ¡Fuertes temblores se sintieron en Colombia en el inicio de este 25 de septiembre de 2025!

Temblor en Colombia

ATENCIÓN: otro temblor durísimo se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Once Caldas

¡Insólito! Once Caldas celebró su pase a semifinales sin haber jugado contra Independiente del Valle

Polémica celebración de Once Caldas llegando al estadio sin haber jugado contra Independiente del Valle por Copa Sudamericana.

Artistas

EN VIDEO| este es el predio que localizaron en México y estaría ligado al crimen de B-King y Regio Clown

Los artistas colombianos fueron vistos por última vez en un gimnasio de Polanco, Ciudad de México, en la tarde del 16 de septiembre.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025

Colpensiones

Colpensiones hace llamado de alerta a jubilados por peligrosa estafa con bonos

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones