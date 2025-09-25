Desgarrador: reconocido joven futbolista de Bucaramanga murió por un presunto caso de dengue

Los ciudadanos de Bucaramanga se encuentran consternados por la muerte de un joven de 15 años que era muy conocido por su talento para jugar microfútbol.

El adolescente, a pesar de su corta edad, ya había conseguido múltiples logros importantes en el deporte y se estaba posicionando como una de las grandes promesas.

Sin embargo, en los últimos días enfrentó un problema de salud que lo llevó de urgencias a entidades hospitalarias en dos ocasiones, pero, desafortunadamente, en la segunda se confirmó su deceso.

De acuerdo con lo que se ha conocido, al parecer podría tratarse de un caso de dengue, pero las autoridades aún se encuentran realizando la respectiva investigación.

La joven promesa del fútbol en Bucaramanga llegó sin signos vitales a un hospital

Las autoridades han reportado que la salud del reconocido joven futbolista comenzó a deteriorarse de manera inesperada y que tuvo que asistir de emergencia a un centro hospitalario de Bucaramanga por un cuadro febril.

En consecuencia, permaneció hospitalizado unos días y, tras recibir el alta médica, continuó realizando su deporte.

Sin embargo, a los pocos días volvió a descompensarse y, lamentablemente, llegó sin signos vitales a un centro clínico.

Tras este trágico desenlace, las autoridades de la salud de Bucaramanga y de Santander están a cargo de la investigación para determinar si el causante fue el dengue.

Este ha sido el pronunciamiento de las autoridades de Bucaramanga tras la muerte del reconocido joven futbolista

Claudia Amaya, la secretaria de Salud de Bucaramanga, habló con los medios de comunicación y explicó cómo han avanzado las indagaciones luego de la muerte del joven futbolista.

"Se solicitó una autopsia médico-legal y estamos en espera de la confirmación. Más o menos son ocho semanas para el análisis del caso", declaró Claudia Amaya.

"Sigue siendo objeto de estudio tanto por la Secretaría de Salud departamental como por la Secretaría de Salud de Bucaramanga", agregó.

En el último tiempo, se han confirmado siete muertes en Santander por dengue y se han reportado 20 casos sospechosos.