Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas

El consumo excesivo de alcohol durante una sola ocasión puede llegar a ser mortal, según expertos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

octubre 31 de 2025
02:35 p. m.
Las redes sociales se han encargado de viralizar un sin fin de retos peligrosos que pueden afectar significativamente la salud de las personas y en los entornos sociales no es la excepción.

Las fiestas grupales se han convertido en espacios en donde el consumo excesivo de alcohol es el principal reto de la noche, pues detrás de este se prometen recompensas de dinero o incluso más alcohol gratis. No obstante, algunas personas pasan por alto las consecuencias nefastas que solo una noche de alcohol puede generar en el organismo de un individuo.

Riesgos del consumo excesivo de alcohol

Según el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, el alcohol afecta todos los tejidos del cuerpo ya que incluso un solo episodio de consumo excesivo puede comprometer la función del sistema inmune al provocar pancreatitis, en personas con daño pancreático subyacente.

Con el tiempo, el consumo de alcohol, incluidos los episodios repetitivos de este, contribuyen al desarrollo de otras enfermedades que afectan órganos como el hígado, enfermedades crónicas y algunos tipos de cáncer como el de cabeza, cuello, esófago, hígado, de mama y colorrectal.

“Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre 2020 y 2021, en Estados Unidos se reportaron aproximadamente 178,000 muertes que ocurrieron cada año por causa del consumo excesivo de alcohol. Un tercio de estas muertes se debieron al consumo excesivo y peligroso de alcohol o demasiado consumo de alcohol en una sola ocasión”, explicó la NIH.

El consumo de alcohol en amplias cantidades son aquellas que superan los umbrales de consumo excesivo de acuerdo con el género de cada persona. Este patrón implica ocho o más bebidas en mujeres y diez o más bebidas para los hombres.

Picos de edad en el consumo

Según la NIH, algunas investigaciones sugieren que el consumo de alcohol en altas cantidades alcanza su pico alrededor de los 21 años y es más frecuente entre los jóvenes adultos que se encuentran en la universidad.

