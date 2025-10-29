Desconexión mental momentánea: una de las consecuencias de la falta de sueño

El sueño cumple diversas funciones significativas para el correcto funcionamiento del cuerpo humano durante el día a día. Este no solo se encuentra vinculado con cambios neuronales, sino que también a vasculares y fluidos en el cerebro.

Aunque aún no se comprende la incidencia de la privación del sueño en la cognición de las personas, una reciente investigación estudió su relación con la desconexión mental momentánea.

Desconexión mental

Un estudio, publicado en la revista Nature Neuroscience, demostró que las fallas de atención durante la vigilia tras la privación del sueño están estrechamente orquestadas por cambios en el cerebro y el cuerpo que incluyen diferentes cambios neuronales, constricción pupilar y las pulsaciones en el líquido cefalorraquídeo que se encuentran relacionadas con el deterioro de la atención.

“Los costos atencionales de la privación de sueño podrían reflejar una necesidad imperiosa de periodos de descanso, impulsada por un sistema neuromodulador central que regula tanto la fisiología neuronal como la de fluidos”, explica la investigación.

El estudio contó con la participación de voluntarios sanos para investigar los efectos de la privación del sueño por medio de resonancias magnéticas funcionales y otros exámenes de alta complejidad. Dentro de los resultados se encontró que estos fallos de atención, durante la vigilia, se caracterizan por un cambio en el estado cerebral que ocurre justo antes del inicio de un evento hemodinámico global.

Los voluntarios fueron sometidos a una exploración física durante una noche de sueño reparador en sus casas y una noche de privación total del sueño supervisada por los científicos. Por esto, durante la segunda noche, se identificó que el rendimiento de estas personas empeoró al responder con mayor lentitud a diferentes estímulos.

Efectos físicos de la falta del sueño

La investigación no solo determinó que los lapsos de desconexión mental se presentan ante la falta de sueño. También se descubrieron otros efectos como la construcción de las pupilas 12 segundos antes de que el líquido abandone el cerebro y una disminución en la frecuencia respiratoria y cardiaca.