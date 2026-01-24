Riesgos y precauciones antes de hacerse un tatuaje, según especialistas

Los tatuajes son diseños permanentes que se logran crear al inyectar tinta o pigmentos debajo de la capa superior de la piel con microperforaciones con agujas. Esta práctica existe, según historiadores, desde hace miles de años por lo que se cree que varias momias egipcias y sudamericanas tenían estos diseños.

Pese a la frecuencia de esta práctica, los expertos manifestaron que no se pueden tomar a la ligera los riesgos de los tatuajes ya que tener presentes las medidas de seguridad adecuadas puede favorecer la cicatrización saludable.

Riesgos de los tatuajes

Según expertos de Mayo Clinic, los tatuajes son marcas permanentes que se hacen sobre la piel y, por lo general, se utilizan máquinas portátiles que funcionan de manera similar a una máquina de coser ya que contiene agujas que perforan la piel en reiterados movimientos.

Este proceso rompe la piel por lo que especialistas afirman que se pueden presentar riesgos de infección y otros problemas de salud como reacciones alérgicas como sarpullido con picazón, infecciones por la tinta o utensilios utilizados y problemas de piel como granuloma y queloides.

También, se pueden presentar enfermedades que se contagian a través de la sangre como estafilococos y hepatitis B y C. Por esto, los expertos explicaron que, para disminuir los riesgos, se debe solicitar la administración de la vacuna contra la hepatitis B.

Precauciones antes de hacerse un tatuaje

Los expertos revelaron algunas de las precauciones antes de realizarse un tatuaje como: estar seguro de realizarlo, seleccionar minuciosamente la parte del cuerpo para hacerlo y elegir un lugar donde los empleados estén debidamente capacitados.

Dentro de las consideraciones que los expertos en tatuajes deben tener en cuenta son: el cambio de guantes cada que haga un tatuaje, que la aguja y los mangos de los paquetes sean nuevos y se encuentren sellados, las bandejas deben ser previamente esterilizadas y contar con una máquina de esterilización de elementos con calor.

Finalmente, el cuidado del tatuaje es clave ya que la piel debe permanecer limpia, se debe usar crema humectante, evitar la exposición al sol, mantenerse fuera del mar, piscinas, ríos, lagos, entre otros cuerpos de agua y usar ropa que no se adhiera al mismo.