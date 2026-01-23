CANAL RCN
Estados Unidos hizo oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud

Dicho anuncio corresponde a uno de los objetivos más cuestionados de la segunda administración Trump.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 23 de 2026
10:30 a. m.
En las horas más recientes, el Gobierno de Estados Unidos anunció, por medio del Departamento de Salud y Servicios Humanos, su retiro definitivo de la Organización Mundial de la Salud tras haberlo intentado durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Estados Unido sale de la OMS

Según el HHS, el financiamiento por parte de Estados Unidos a la OMS ha sido dado como finalizado, de modo que, todo el personal, tanto contratistas asignados o integrados a la entidad, habían sido retirados.

Cabe recalcar que Donald Trump había intentado salir de la Organización Mundial de la Salud durante su primer mandato. Después, al iniciar su segundo mandato notificó, por medio de un decreto, que abandonaría definitivamente la organización.

No obstante, portavoces internacionales han dado a conocer que Estados Unidos todavía estaría debiendo a la OMS la cifra aproximada de 260 millones de dólares.

Según la cadena CNN, la OMS explicó que legalmente Estados Unidos no puede retirarse de la organización sin antes pagar sus obligaciones financieras. Sin embargo, el experto, entrevistado por este mismo medio, aseguró que la OMS no posee poder para obligar a este país a pagar.

Así mismo, el HHS aseguró que Estados Unidos habría dado por finalizada su participación en distintos comités patrocinados por la OMS, estructuras de gobernanza, grupos técnicos de trabajo y órganos de liderazgo.

Dentro de los argumentos, por parte del HHS, también se dieron a conocer algunos de los “fracasos” que Estados Unidos considera sobre el manejo de la pandemia a causa de la Covid-19 por parte de la OMS.

Según el Departamento, la OMS tardó en declarar la emergencia de salud global que habría “costado al mundo semanas críticas”, entre otros señalamientos sobre el manejo de la pandemia.

¿Qué significa que Estados Unidos abandone la OMS?

Según el HHS, dicha acción, por parte del Gobierno de Estados Unidos, significa que las políticas de este país no estarán dirigidas por “burócratas” extranjeros sin rendición de cuentas.

Pese a que no se conocen mayores detalles sobre la nueva estrategia que implementará Estados Unidos, los funcionarios manifestaron que seguirán colaborando a otros países con la vigilancia de enfermedades, intercambio de datos y trabajando con organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos.

