Ritual de un minuto puede transformar las relaciones de pareja, según psicóloga

El fortalecimiento de la seguridad emocional en las parejas es considerado como una de las labores más complicadas en una relación. Ante el constante caos del día a día, expertos han asegurado que son los pequeños detalles los que podrían marcar la diferencia entre una relación fresca y segura con una rutinaria y repetitiva.

Ritual de un minuto para fortalecer la relación de pareja

Según la psicóloga Jourdan Travers, con tan solo un minuto de conexión enfocada al día, las parejas pueden fortalecer su seguridad emocional y desarrollar resiliencia ante el estrés que puede ocasionar la vida cotidiana. De esta manera, un momento de desconexión puede propiciar un espacio íntimo entre las parejas que buscan un vínculo más profundo y cálido.

Abrazo de un minuto después de un día de trabajo

Según una investigación, publicada en el portal PLOS one, se determinó que las mujeres que abrazaron a su pareja antes de una tarea estresante mostraron una menor respuesta de cortisol en comparación con las que no lo hicieron. Por esto, un minuto de abrazos con la pareja podría permitir que el sistema nervioso se sienta más regulado.

Momentos de gratitud

Los momentos previos a la hora de la siesta son uno de los vínculos más especiales en íntimos del día. Investigaciones han demostrado que las parejas que demuestran su gratitud experimentan, con mayor intensidad, algunos procesos de resiliencia e intimidad.

Ritual de silencio

Esta es una de las mejores opciones para las personas que prefieren evitar las palabras y sus mejores aliados son el silencio. Algunas actividades como sentarse de frente y realizar ejercicios de respiración representan momentos en los que se libera la tensión, se reduce el cortisol y aumenta la oxitocina.

Repaso matutino

Dedicar un espacio para interesarse por las acciones diarias de la pareja representa una importante muestra de cariño y prepara el cerebro para ver a la otra persona como un aliado a lo largo del día.