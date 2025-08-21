CANAL RCN
Cinco alimentos que podrían relacionarse con el cansancio durante el día

Los investigadores revelaron un listado de alimentos que estarían relacionados con somnolencia diurna excesiva.

Foto: Freepik

agosto 21 de 2025
10:07 p. m.
La somnolencia diurna excesiva es considerada como un trastorno complejo que afecta aproximadamente al 33% de las personas en Estados Unidos. Aunque este trastorno se presenta junto a la falta de sueño, estudios han logrado demostrar que algunos marcadores genéticos y vías metabólicas también estarían relacionadas.

Alimentos relacionados con el cansancio diurno

Según una reciente investigación, publicada en la revista Lancet eBioMedicine, se logró determinar que los niveles elevados de tiramina, una molécula importante en la regulación arterial, podría aumentar los riesgos de sufrir somnolencia diurna.

Aunque este trastorno ha estado asociado con mayores incidencias entre patologías como la diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cognición deteriorada, depresión, trastornos psiquiátricos, entre otros, también se ha asociado con algunos alimentos.

Según los expertos, algunas de estas comidas suelen ser implementadas, de manera constante, en las dietas de las personas. Algunas de estas son: quesos curados, carnes curadas y procesadas, pastas a base de extractos de levadura, alimentos encurtidos o secados en sal como el pescado o la fruta seca.

Dentro de los quesos curados se encuentran el cheddar, el feta, el parmesano y el brie. Por su parte, el salami, las salchichas, el tocino, el pepperoni y la mortadela se clasifican como carnes crudas y procesadas. Por su parte, las pastas a base de levadura incluyen marmite y vegemite. Finalmente, algunas frutas secas son los plátanos y aguacates en estado avanzado de maduración.

“Nuestros hallazgos sugieren el papel de los metabolitos derivados de la dieta, específicamente los ácidos grasos, la esfingomielina, la GPC y la tiramina, en la somnolencia. La tiramina podría ser de interés en futuros estudios debido a su asociación con el receptor TAAR1, un posible objetivo farmacológico para los trastornos del sueño”, concluye la investigación.

Posibles causas de la somnolencia diurna

Así mismo, la investigación hace especial énfasis en que la somnolencia diurna puede ser una señal de advertencia de un descanso nocturno interrumpido o un posible indicador de otras enfermedades de base como trastornos del sueño, demencia o insuficiencia cardiaca.

