El superalimento que podría salvar a las abejas de su desaparición, según científicos

Las abejas melíferas son consideradas como importantes polinizadores que, con el paso del tiempo, se han enfrentado a reducciones considerables de polen a causa de la intensificación agrícola y el cambio climático.

A raíz de la escasez de floración se han debilitado las colonias por lo que esto es una de las causas que las han llevado a su desaparición. Aunque los apicultores proporcionan sustitutos del polen, dichos alimentos carecen de esteroles esenciales que se encuentran en el polen.

Superalimento para salvar a las abejas

Una reciente investigación, publicada en la revista Nature, logró crear una levadura capaz de producir seis esteroles que necesitan las abejas. En el laboratorio de Oxford se han creado cajas transparentes, que cumplen la función de pequeñas incubadoras, en las que diferentes abejas melíferas se encuentran siendo alimentadas con esta levadura.

"Ponemos ingredientes en algo como la masa de una galleta, con distintas proteínas, grasas, diferentes cantidades de carbohidratos y los micronutrientes que necesitan las abejas. Intentamos averiguar qué les gusta más y qué es mejor para ellas", explicó la estudiante de doctorado Jennifer Chennells a la BBC.

Se determinó que las colonias que recibieron esta comida tenían hasta 15 veces más crías de abeja que alcanzaron la edad adulta. Según la experta, cuando las abejas tienen una nutrición más completa deberían estar más sanas y ser menos susceptibles a las enfermedades

"Es muy importante en años en los que el verano se adelanta y las abejas no tendrán suficiente polen y néctar para pasar el invierno. Cuantos más meses pasen sin polen, más estrés nutricional sufrirán, lo que significa que los apicultores tendrán mayores pérdidas de esas abejas durante el invierno", explicó Chennells.

Importancia de las abejas para el planeta

Según la ONU, las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todas las personas dependen para sobrevivir ya que proporcionan alimentos de alta calidad como la miel, jalea, cera de abeja, propóleo y veneno de abeja.

Cifras alarmantes han revelado que las poblaciones de abejas han disminuido en todo el mundo por lo que esto supone una amenaza para una gran variedad de plantas fundamentales para el bienestar y sustento de los seres humanos.