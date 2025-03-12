¿Por qué no se recomienda comer sushi durante el embarazo? Aquí otras alternativas

El embarazo es una etapa llena de cambios, dudas, ilusiones y también de cuidados especiales, especialmente en lo relacionado con la alimentación. Una de las preguntas más frecuentes entre las futuras mamás es si es seguro consumir sushi durante esta etapa.

¿Por qué no se puede consumir sushi en el embarazo?

La principal preocupación respecto al sushi durante el embarazo es el consumo de pescado crudo, ya que este puede contener bacterias peligrosas como Listeria monocytogenes y parásitos como el anisakis.

Estos microorganismos pueden representar un riesgo elevado tanto para la madre como para el bebé, pues pueden causar infecciones que afecten el desarrollo fetal y aumenten la posibilidad de complicaciones.

Además, algunos pescados utilizados en el sushi contienen altos niveles de mercurio, una sustancia que puede interferir con el desarrollo del sistema nervioso del feto. Por esta razón, se recomienda evitar pescados como el atún rojo, el pez espada o el tiburón durante el embarazo.

Sin embargo, es importante resaltar que no todo el sushi está prohibido. Existen opciones totalmente seguras para las mujeres embarazadas, como los rolls preparados con vegetales, frutas, arroz, huevo bien cocido o pescados previamente cocinados. Estas alternativas permiten disfrutar de este plato sin poner en riesgo la salud.

Alimentos que se deben evitar durante el embarazo

Durante el embarazo, el riesgo de sufrir intoxicaciones alimentarias aumenta, ya que el sistema inmunológico se vuelve más sensible. Para reducir riesgos y proteger al bebé, es recomendable evitar ciertos alimentos o consumirlos bajo medidas estrictas de seguridad:

Carnes, incluidas las aves, que no estén completamente cocidas. La cocción adecuada elimina bacterias dañinas como la salmonela o la toxoplasmosis. Patés y pastas para untar a base de carne que se mantengan refrigerados, ya que pueden contener listeria. Huevos crudos o poco cocidos. Se deben cocinar hasta que la clara y la yema estén completamente firmes. Ensaladas preparadas con carne o mariscos precocidos, que pueden estar expuestos a contaminación cruzada.

Cuidar la alimentación durante el embarazo no significa renunciar a todo, sino saber elegir opciones seguras y equilibradas. Con una dieta adecuada y orientación profesional, es posible disfrutar de esta etapa de forma saludable y sin preocupaciones.