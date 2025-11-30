Ortosomnia, el fenómeno que transforma la hora de dormir en un reto lleno de ansiedad

En los últimos años ha surgido un nuevo fenómeno vinculado al sueño: la ortosomnia.

Este término describe la obsesión por alcanzar un descanso “perfecto”, impulsada muchas veces por relojes inteligentes y aplicaciones que monitorean el sueño. Irónicamente, quienes caen en esa búsqueda terminan durmiendo peor.

La palabra combina del griego orto (correcto) con somnia (sueño), y fue acuñada en 2017 por investigadores de la Rush University Medical College y la Northwestern University Feinberg School of Medicine, al detectar que algunas personas desarrollaban insomnio tras obsesionarse con la “calidad” de su descanso según los datos arrojados por sus dispositivos.

¿Qué efectos tiene la ortosomnia en la salud?

Aunque la ortosomnia no figura como un trastorno formal en manuales psiquiátricos, cada vez hay más estudios que advierten sobre su impacto negativo en el bienestar.

Un análisis reciente sugiere que entre un 2 % y 5 % de la población podría estar en riesgo de padecer este patrón obsesivo.

Las personas con ortosomnia suelen mostrar síntomas similares a los del insomnio tradicional: dificultad para conciliar el sueño, despertares frecuentes, cansancio diurno, irritabilidad, disminución de la concentración y sensación de no haber descansado, a pesar de haber pasado muchas horas en la cama.

El problema radica en que los rastreadores de sueño —que miden movimiento, ritmo cardíaco u otros indicadores superficiales— no pueden captar con exactitud las fases profundas del sueño, por lo que sus datos pueden ser engañosos.

Esa falsa ilusión de control suele disparar ansiedad y exigencia personal: “si el reloj dice que dormí mal, ¿será que algo está mal conmigo?” Esta presión constante puede perpetuar un ciclo de preocupación que impide relajarse lo suficiente como para dormir bien.

¿Cómo manejar la obsesión por el sueño perfecto?

Especialistas en medicina del sueño coinciden en que la primera medida ante la ortosomnia es moderar el uso de dispositivos de seguimiento.

Más allá del “puntaje” nocturno, recomiendan centrarse en sensaciones reales: cómo se siente el cuerpo al despertar, la consistencia del descanso y la calidad del día tras dormir.

Otras recomendaciones útiles incluyen: mantener horarios de sueño regulares; limitar el uso de pantallas antes de dormir; crear un ambiente propicio para el descanso —oscuro, tranquilo y sin estímulos—; y priorizar la higiene del sueño sobre los datos.

Cuando la ansiedad es elevada o persisten las dificultades, conviene consultar con un especialista: la terapia cognitivo-conductual para insomnio (CBT-I) ha demostrado ser efectiva incluso en casos relacionados con ortosomnia.

La aparición de la ortosomnia ilustra cómo la tecnología, concebida para mejorar nuestra calidad de vida, puede volverse contraproducente cuando se usa con exceso.

Vigilancia constante, obsesión por los números y ansiedad pueden transformar el sueño un acto natural necesario para la salud en una fuente de angustia.

Por eso, expertos advierten que el descanso verdadero no siempre se mide en porcentajes o fases: a veces, lo más saludable es escuchar al cuerpo, no a la pantalla.