“Se nos acumula el tiempo para la definición de la UPC del año entrante y no hemos podido aclarar la de este año”: UNIPS

Este 30 de julio se reinstalan las mesas técnicas para revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, es decir, las UPC, en el sistema de salud. La convocatoria del Ministerio busca cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional y evaluar si los recursos asignados a las EPS para 2024 son realmente suficientes.

En Noticias RCN conversamos sobre el tema con Jorge Toro, director ejecutivo de la unión de IPS, UNIPS.

¿Cuál es la expectativa que hay frente a estas mesas técnicas?

“Son muchas. Llevamos ya prácticamente unos muy buenos meses e inicialmente la primera discusión, adelantamos un buen número de sesiones y luego pues la Corte ordena al Ministerio de Salud que las debe reiniciar”.

“En esta nueva convocatoria de seguro van a participar muchísimos más actores de los que participamos en la mesa pasada, pero la angustia es que ya se nos está acumulando el tiempo para la definición de la UPC del año entrante y no hemos podido aclarar la UPC de este año”.

¿Cuánto le falta a la UPC para que cubra como tiene que ser la atención médica de los pacientes?

“A nivel de cálculo tendríamos que en eso ser respetuosos. Lo que estamos diciendo es que inicialmente en las primeras mesas se decía que en lo que se había asignado por el Gobierno en esta vigencia era insuficiente”.

“Se estaba pidiendo entre 12 a 13 puntos y el aumento no fue de ese valor. Lo que vivimos en este momento en toda la red prestadora es que cuando vamos a cobrar la plata que se nos adeuda, la respuesta por parte del sistema es que no la hay porque no alcanzan precisamente los recursos para reconocernos y pagarnos todas las atenciones en salud”.

“Entonces el llamado aquí al Gobierno y a las EPS es que se deben garantizar los recursos necesarios para que se puedan reconocer y pagar todas las atenciones en salud de los usuarios. Hoy tenemos serios problemas en medicamentos, en el pago a la red prestadora y como han podido registrar esto nos ha llevado a cierres temporales y definitivos de instituciones”.