Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud expidió una nueva circular externa con la que busca reforzar la vigilancia y control sobre los gestores farmacéuticos, responsables de la entrega de medicamentos y tecnologías en salud.

SuperSalud refuerza vigilancia a gestores farmacéuticos

Se trata de la primera normativa técnica emitida por la entidad dirigida específicamente a estos actores, con el objetivo de mejorar la oportunidad y transparencia en los procesos de dispensación.

El organismo de control explicó que la medida responde a uno de los principales problemas del sistema de salud: la demora en la entrega de medicamentos y dispositivos médicos, que hoy constituye la mayor causa de reclamos y quejas de los usuarios.

A partir de octubre de 2025, los gestores deberán reportar de manera periódica cuáles tecnologías presentan dificultades de entrega y las causas de dichas fallas, información que servirá para fortalecer las labores de inspección de la Superintendencia.

La circular establece que los gestores farmacéuticos tendrán que informar:

Su naturaleza operativa y condición como proveedores de tecnologías en salud.

El número de puntos de dispensación, capacidad de atención, tiempos de espera y usuarios atendidos.

Los contratos vigentes con las entidades responsables de pago, detallando propósito, condiciones de renovación y exclusividades.

Datos de cobertura municipal y población asignada.

Con estas exigencias, la Supersalud busca consolidar un sistema de información más claro y confiable, que permita evaluar con precisión el cumplimiento de los gestores en su papel dentro del sistema de salud.

El superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, aseguró que esta normativa busca “superar la laxitud con la que algunos gestores venían operando desde su creación en 2019 y garantizar que los afiliados reciban sus medicamentos en el tiempo oportuno”.

El incumplimiento de estas directrices acarreará sanciones administrativas, además de otras responsabilidades legales.

La Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos estará a cargo de hacer cumplir estas disposiciones.