Médicos alertan escasez de medicamentos esenciales para las Unidades de Cuidados Intensivos

El Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Sincrítico, alertó la falta de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios en el país.

A través de un comunicado, el sindicato señaló escasez de fármacos como la norepinefrina, vasopresina, azul de metileno, furosemida y milrinona, que representan un riesgo para los derechos fundamentales y compromete la labor asistencial de los pacientes.

“Un desabastecimiento de medicamentos como vasoactivos, que son medicamentos que utilizamos en las Unidades de Cuidado Intensivo y en anestesia para manejo de pacientes en estado de choque, que tengan falla cardíaca o problemas del corazón“, explica a Noticias RCN Juan José Vélez Cadavid, presidente del Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Sincrítico.

“Estamos poniendo en riesgo la vida de los pacientes”: Sincrítico

Médicos aseguran que no han podido utilizar los medicamentos exactos que corresponden a los tratamientos de los pacientes, hecho que a futuro podría causar afectaciones en las personas.

“Al utilizar estos medicamentos, que son la segunda o tercera línea, o que no están ya desde hace muchos años regulados para manejo de estos pacientes, estamos evidenciando en los pacientes los efectos adversos como tal de estos medicamentos e inclusive estamos poniendo en riesgo la vida”, agrega el presidente de Sincrítico.

El llamado de Sincrítico a Ministerio de Salud e Invima por escasez de medicamentos

A través de un comunicado publicado el 21 de agosto, el sindicato de médicos especialistas hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social y al INVIMA para que informen públicamente a la ciudadanía sobre la situación real de disponibilidad de los medicamentos en mención.

También hicieron énfasis en que adopten con la mayor celeridad las medidas necesarias para garantizar su abastecimiento oportuno en todo el territorio nacional.

Finalmente, solicitaron que adelanten las respectivas acciones de verificación y control frente a posibles prácticas de acaparamiento, especulación o cualquier conducta que pueda afectar la salud pública y los derechos fundamentales de los pacientes.