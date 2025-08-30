Las mejores técnicas para el cuidado del cabello rizado con productos naturales

En Colombia, más de 4,7 millones de personas lucen cabellos rizados o crespos, una textura que durante décadas fue invisibilizada por los estándares de belleza eurocéntricos y por la complejidad que implica cuidarla.

Sin embargo, ese panorama ha empezado a cambiar, puesto que hoy el cabello rizado no solo se asume con orgullo, sino que se convierte en protagonista de tendencias, productos e innovaciones que buscan potenciar su forma natural.

El giro cultural es evidente. Mientras que en los años noventa y 2.000 los tratamientos de alisado dominaban las peluquerías y prometían “controlar” los rizos, actualmente las rutinas capilares se centran en hidratar, nutrir y definir las ondas y espirales.

Este cambio responde a un movimiento social y estético: reivindicar la herencia afrodescendiente y, al mismo tiempo, dar al cabello el cuidado especializado que necesita.

¿Cuáles son las necesidades del cabello rizado?

El cabello rizado suele percibirse como grueso, pero en realidad es más fino y aplanado que el liso. Esta característica dificulta que los nutrientes producidos en el cuero cabelludo lleguen a las puntas, lo que lo hace más vulnerable a la resequedad, la fragilidad y el frizz.

Víctor Erazo, chief operating officer de Naprolab, explica que recomienda que las rutinas se centren en tres pasos fundamentales: limpieza suave con shampoo nutritivo, hidratación profunda con mascarilla y definición con crema o gel fluido.

Una de las técnicas más recomendadas es el scrunch, que consiste en aplicar el producto de definición sobre el cabello húmedo y presionar suavemente los mechones de abajo hacia arriba. Este gesto ayuda a que los rizos se activen y mantengan su forma natural una vez secos, evitando el aspecto encrespado.

La técnica de nanotecnología en los cabellos rizados

La nanotecnología se ha convertido en una aliada clave para quienes buscan soluciones más efectivas.

Se trata de encapsular ingredientes en partículas microscópicas que penetran mejor en la fibra capilar, logrando que aceites como el de aguacate, linaza, coco o la manteca de mango se absorban sin dejar sensación grasosa.

Marcas colombianas como Kainalu by Naprolab están liderando esta tendencia con fórmulas veganas que no contienen parabenos ni derivados animales, y que además respetan el medioambiente.

“El reto con el cabello rizado es compensar la falta de lípidos y humedad, pero hacerlo con texturas ligeras que no apelmacen”, explica Erazo. Ese balance entre nutrición y ligereza es la clave para conseguir rizos definidos, brillantes y con movimiento.