CANAL RCN
Salud y Bienestar

Las mejores técnicas para el cuidado del cabello rizado con productos naturales

El cabello rizado exige un tratamiento distinto, su estructura fina y aplanada lo hace propenso a la resequedad. Estas técnicas de definición devuelven la salud a cada hebra.

Las mejores técnicas para el cuidado del cabello rizado con productos naturales
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
08:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, más de 4,7 millones de personas lucen cabellos rizados o crespos, una textura que durante décadas fue invisibilizada por los estándares de belleza eurocéntricos y por la complejidad que implica cuidarla.

Sin embargo, ese panorama ha empezado a cambiar, puesto que hoy el cabello rizado no solo se asume con orgullo, sino que se convierte en protagonista de tendencias, productos e innovaciones que buscan potenciar su forma natural.

El giro cultural es evidente. Mientras que en los años noventa y 2.000 los tratamientos de alisado dominaban las peluquerías y prometían “controlar” los rizos, actualmente las rutinas capilares se centran en hidratar, nutrir y definir las ondas y espirales.

Este cambio responde a un movimiento social y estético: reivindicar la herencia afrodescendiente y, al mismo tiempo, dar al cabello el cuidado especializado que necesita.

Keratinas y fórmulas veganas: lo que debe saber antes de alisar su cabello
RELACIONADO

Keratinas y fórmulas veganas: lo que debe saber antes de alisar su cabello

¿Cuáles son las necesidades del cabello rizado?

El cabello rizado suele percibirse como grueso, pero en realidad es más fino y aplanado que el liso. Esta característica dificulta que los nutrientes producidos en el cuero cabelludo lleguen a las puntas, lo que lo hace más vulnerable a la resequedad, la fragilidad y el frizz.

Víctor Erazo, chief operating officer de Naprolab, explica que recomienda que las rutinas se centren en tres pasos fundamentales: limpieza suave con shampoo nutritivo, hidratación profunda con mascarilla y definición con crema o gel fluido.

Una de las técnicas más recomendadas es el scrunch, que consiste en aplicar el producto de definición sobre el cabello húmedo y presionar suavemente los mechones de abajo hacia arriba. Este gesto ayuda a que los rizos se activen y mantengan su forma natural una vez secos, evitando el aspecto encrespado.

Recupere su cabello en 5 minutos al regresar de vacaciones: mascarillas naturales
RELACIONADO

Recupere su cabello en 5 minutos al regresar de vacaciones: mascarillas naturales

La técnica de nanotecnología en los cabellos rizados

La nanotecnología se ha convertido en una aliada clave para quienes buscan soluciones más efectivas.

Se trata de encapsular ingredientes en partículas microscópicas que penetran mejor en la fibra capilar, logrando que aceites como el de aguacate, linaza, coco o la manteca de mango se absorban sin dejar sensación grasosa.

Marcas colombianas como Kainalu by Naprolab están liderando esta tendencia con fórmulas veganas que no contienen parabenos ni derivados animales, y que además respetan el medioambiente.

“El reto con el cabello rizado es compensar la falta de lípidos y humedad, pero hacerlo con texturas ligeras que no apelmacen”, explica Erazo. Ese balance entre nutrición y ligereza es la clave para conseguir rizos definidos, brillantes y con movimiento.

Calendario lunar 2025: mejores días para cortarse el cabello en febrero
RELACIONADO

Calendario lunar 2025: mejores días para cortarse el cabello en febrero

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

¿El uso de algunos anticonceptivos podría aumentar el riesgo de infecciones?

Cuidado personal

Los 5 hábitos matutinos que prolongan la vida y mejoran la salud

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %

Otras Noticias

James Rodríguez

James Rodríguez: el 'casi golazo' con León y el susto antes de unirse a la Selección Colombia

El capitán de la Selección Colombia volvió a tener actividad antes de unirse a la concentración con el combinado nacional.

Ecuador

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito

Un joven de 26 años que conducía una camioneta habría sido asesinado por un policía, que le disparó desde una calle del sector de Cotocollao.

Suiza

Luto en el periodismo colombiano: falleció Fredy Calvache, quien luchaba contra el cáncer

Redes sociales

La Liendra rompió en llanto tras su regreso a redes sociales: "Volví a creer en mí"

Licencia de conducción

¿Cómo ahorrarse más de $200.000 en el trámite de su licencia de conducción en Colombia?