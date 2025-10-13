CANAL RCN
Todo lo que hay que saber de la diabetes, enfermedad silenciosa que termina siendo peligrosa

En Colombia es alta la cantidad de personas con esta enfermedad.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
06:10 p. m.
La diabetes es una enfermedad tan común, pero a su vez peligrosa y silenciosa. Durante el Congreso Transformando Vidas, se ha buscado darle visibilidad. Cifras apuntan que más de dos millones de colombianos la padecen.

El número exacto son 2.186.861 personas con diabetes tipo 1 y 2. Es una enfermedad con mayor presencia en mujeres (67.7%) que hombres (66.2%). “La carga hacia el sistema de salud sigue siendo importante, por lo que hay que continuar buscando nuevas intervenciones”, declaró Jorge Ancona, presidente de Bayer Colombia.

La importancia del diagnóstico oportuno

Sedentarismo, estrés crónico, tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol son factores que influyen en la aparición de la diabetes.

La tendencia es cada vez más temprana y eso obedece, tanto a la mala alimentación, pero también al diagnóstico.

Otra patología provocada por la diabetes es la enfermedad renal crónica. Dos de cada cinco personas con diabetes tipo 2 la padecen. Rodrigo Daza, nefrólogo, sostuvo: “Es una enfermedad que no genera síntomas, sobre todo en las primeras etapas, por eso las personas no tienen conciencia, no buscan al médico y cuando llegan, usualmente están en etapa avanzada”.

¿Cómo evitar la diabetes?

El Ministerio de Salud explica que la diabetes hace parte de las enfermedades catalogadas como crónicas. Se presenta cuando hay una concentración inusual alta de glucosa o azúcar en la sangre.

En condiciones normales, los niveles de azúcar en la sangre que se consideran estables son de 80 a 115 mg/dl en ayunas.

Por eso, se recomienda tener hábitos óptimos para evitar el desarrollo de la diabetes, en caso de tenerla. Lo óptimo entonces es tener un plan de alimentación específico, mantenerse físicamente de forma activa, tomar medicamentos acorde a lo estipulado por los especialistas de salud y verificar el nivel de azúcar en la sangre frecuentemente.

