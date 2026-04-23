Educación sexual para jóvenes en Colombia: cifras y prevención

Con millones de consultas anuales en salud reproductiva, es evidente que los jóvenes buscan datos reales sobre anticoncepción y consentimiento. Conozca por qué la información clara es la mejor herramienta para una vida íntima segura, autónoma y libre de prejuicios.

¿Por qué la educación sexual en Colombia es una necesidad urgente?

Hablar de sexualidad entre los jóvenes colombianos sigue siendo una conversación ineludible y urgente. Aunque en la era digital existe un acceso sin precedentes a la información, la realidad es que todavía persisten profundas dudas, mitos y un peligroso silencio alrededor de temas críticos como el consentimiento, el autocuidado, la anticoncepción y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

En una etapa de la vida que está marcada por los descubrimientos y las primeras grandes decisiones, contar con una educación sexual clara, directa y basada en la evidencia puede marcar una diferencia real en el proyecto de vida de miles de personas. Aprender a cuidarse no significa, bajo ninguna circunstancia, hablar de sexo desde el miedo o la prohibición, sino desde la autonomía y el respeto propio.

Saber cómo protegerse, aprender a establecer límites claros, tener la capacidad de hablar abiertamente con una pareja e identificar fuentes de información confiables, son pilares fundamentales para ejercer una sexualidad más libre y segura. En este sentido, la educación integral no solo ayuda a mitigar riesgos de salud pública, sino que empodera a los jóvenes para tomar decisiones más conscientes sobre su cuerpo, su deseo y la forma en que construyen sus relaciones interpersonales.

Salud sexual y reproductiva: las reveladoras cifras de Profamilia en 2025

Ese creciente interés por decidir de forma informada no es una simple percepción; se refleja directamente en la alta demanda de servicios clínicos. De acuerdo con el más reciente balance de gestión de Profamilia, las cifras son contundentes: en 2025, la entidad impactó a más de 560.000 personas y prestó más de 3 millones de servicios de salud sexual y reproductiva en toda Colombia. Estos datos demuestran una necesidad latente en la población de seguir fortaleciendo el acceso a orientación profesional, métodos de prevención y atención médica oportuna. Más allá de la estadística, este panorama confirma que la conversación sobre el cuerpo humano ha evolucionado. Ya no se trata exclusivamente de evitar embarazos no deseados, sino de promover el bienestar integral.

Cuando las y los jóvenes tienen a su disposición herramientas validadas para entender su fisiología y sus opciones, pueden vivir su intimidad con menos presión social y mucha más confianza. Por ello, abrir espacios de diálogo sin juicios de valor sigue siendo el paso más importante para que el conocimiento llegue de forma útil a quienes más lo necesitan.

El consentimiento y la autonomía como bases del autocuidado

Cuando una persona joven recibe orientación sin la barrera del miedo o la moralidad punitiva, la dinámica de la conversación cambia por completo. El enfoque deja de ser un restrictivo “qué no se debe hacer” para transformarse en un proactivo “qué sí se puede hacer para cuidar la salud y el deseo”.

Bajo este nuevo enfoque, aparecen preguntas mucho más honestas y se toman decisiones más libres. Cuidarse en el siglo XXI significa:

Asistir a una consulta médica a tiempo y sin vergüenza.

Pedir orientación detallada sobre la efectividad de los distintos métodos anticonceptivos.

Realizarse pruebas de ITS de manera rutinaria y responsable.

Conversar abiertamente con la pareja antes de cualquier encuentro íntimo.

Tener la valentía de reconocer y comunicar cuando algo "no se siente bien".

Entender que buscar ayuda nunca debería ser motivo de pena es decisivo en la juventud. Una buena educación sexual no garantiza la ausencia total de problemas, pero reduce drásticamente la improvisación y fortalece el criterio personal.

"Que no te metan gol": la iniciativa que transforma la educación sexual

Respondiendo a esta necesidad de conectar con las audiencias jóvenes a través de formatos y lenguajes que resuenen con su día a día, surge “Que no te metan gol”. Esta es una innovadora iniciativa regional impulsada por la alianza SICOnfío, que cuenta con el respaldo de organizaciones de peso como UNFPA, Reckitt, América Viva, FP2030, FLASSES y CONAPO.

El objetivo de esta campaña es acercar los conceptos de prevención y autocuidado a los jóvenes de toda América Latina, utilizando una narrativa accesible e inspirada en la pasión por el fútbol. La propuesta busca democratizar el conocimiento y tendrá su momento central el próximo 14 de mayo, a través de una clase virtual masiva y gratuita. Quienes deseen sumarse a esta conversación transformadora y tomar el control de sus decisiones, pueden acceder a la plataforma oficial de la iniciativa para participar.