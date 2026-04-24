CANAL RCN
Economía

Venezolanos en Colombia ya pueden recibir remesas por Nequi: así funciona el servicio

Nequi habilitó las remesas internacionales para venezolanos en Colombia. Ahora pueden recibir dinero del exterior fácil y rápido desde más de 180 países.

Venezolanos en Colombia ya pueden recibir remesas por Nequi: así funciona el servicio
Foto: Nequi y edición

Noticias RCN

abril 24 de 2026
07:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La billetera digital Nequi anunció una nueva funcionalidad que beneficiará a miles de migrantes en el país. Desde ahora, los ciudadanos venezolanos en Colombia podrán recibir remesas del exterior de manera directa en la aplicación, sin trámites complejos y con disponibilidad inmediata del dinero.

Usuarios de Nequi recibirán bonos de más de $2 millones: vea cómo aplicar
RELACIONADO

Usuarios de Nequi recibirán bonos de más de $2 millones: vea cómo aplicar

La medida responde al crecimiento del uso de la app entre esta población. Según cifras de la compañía, más de 724.000 venezolanos utilizan Nequi en Colombia, principalmente para enviar dinero, pagar servicios a través de PSE y manejar sus finanzas del día a día.

Remesas desde más de 180 países: así funciona

Con esta actualización, los usuarios podrán recibir dinero proveniente de más de 180 países directamente en su cuenta.

La transferencia se realiza a través de remesadoras aliadas o mediante la opción de giros a un link, lo que simplifica el proceso para quienes dependen de ingresos desde el exterior.

Una vez el dinero es enviado, este se abona automáticamente al saldo de Nequi, permitiendo su uso inmediato sin tiempos de espera. Esto representa una ventaja clave para quienes necesitan liquidez rápida para cubrir gastos básicos.

“En Nequi creemos que la plata debe moverse al ritmo de las personas. Por eso, desarrollamos soluciones que respondan a la realidad financiera de quienes usan la App todos los días, incluyendo a en este caso a la población venezolana. Durante 2025, los usuarios venezolanos en Nequi crecieron un 64,9%”, afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de la compañía.

Paso a paso para recibir dinero del exterior

Para activar esta función, los usuarios deben ingresar a la app y dirigirse a la sección “Servicios”, luego a “Finanzas” y seleccionar la opción “Traer plata del exterior”. Allí encontrarán la guía para habilitar la recepción de remesas.

¡No se deje multar! Nequi lanza función vital para su declaración de renta 2026
RELACIONADO

¡No se deje multar! Nequi lanza función vital para su declaración de renta 2026

Si es la primera vez, deberán completar un formulario básico con datos personales. Tras la validación, la función queda activa y lista para recibir transferencias internacionales.

Hay que aclarar que aunque Nequi no permite enviar dinero directamente a otros países, sí funciona como un canal ágil para recibir recursos, facilitando así el manejo de ingresos internacionales en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colpensiones

Traslado de $25 billones a Colpensiones: fondos privados acudirán al Consejo de Estado

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 23 de abril de 2026

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 23 de abril de 2026

Otras Noticias

Abuso sexual

Pareja contactó a adolescente para supuesta oferta laboral, pero terminó siendo abusada y ofrecida en redes

La adolescente era inducida a grabar contenido sexual y contactar clientes.

Nicolás Maduro

¿Quién es el soldado de EE. UU. que habría apostado por la caída de Maduro?

Al conocer información confidencial de la operación, presuntamente le sacó provecho para ganar más de 400 mil dólares.

Selección Colombia

VIDEO | Tras insulto a Colombia, futbolista argentino dio la cara y pidió perdón

La casa de los famosos

Llanto en La Casa de los Famosos: una habitación cerró sus puertas para siempre

Cuidado personal

¿Por qué algunas personas envejecen más rápido?