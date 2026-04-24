Venezolanos en Colombia ya pueden recibir remesas por Nequi: así funciona el servicio

La billetera digital Nequi anunció una nueva funcionalidad que beneficiará a miles de migrantes en el país. Desde ahora, los ciudadanos venezolanos en Colombia podrán recibir remesas del exterior de manera directa en la aplicación, sin trámites complejos y con disponibilidad inmediata del dinero.

La medida responde al crecimiento del uso de la app entre esta población. Según cifras de la compañía, más de 724.000 venezolanos utilizan Nequi en Colombia, principalmente para enviar dinero, pagar servicios a través de PSE y manejar sus finanzas del día a día.

Remesas desde más de 180 países: así funciona

Con esta actualización, los usuarios podrán recibir dinero proveniente de más de 180 países directamente en su cuenta.

La transferencia se realiza a través de remesadoras aliadas o mediante la opción de giros a un link, lo que simplifica el proceso para quienes dependen de ingresos desde el exterior.

Una vez el dinero es enviado, este se abona automáticamente al saldo de Nequi, permitiendo su uso inmediato sin tiempos de espera. Esto representa una ventaja clave para quienes necesitan liquidez rápida para cubrir gastos básicos.

“En Nequi creemos que la plata debe moverse al ritmo de las personas. Por eso, desarrollamos soluciones que respondan a la realidad financiera de quienes usan la App todos los días, incluyendo a en este caso a la población venezolana. Durante 2025, los usuarios venezolanos en Nequi crecieron un 64,9%”, afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de la compañía.

Paso a paso para recibir dinero del exterior

Para activar esta función, los usuarios deben ingresar a la app y dirigirse a la sección “Servicios”, luego a “Finanzas” y seleccionar la opción “Traer plata del exterior”. Allí encontrarán la guía para habilitar la recepción de remesas.

Si es la primera vez, deberán completar un formulario básico con datos personales. Tras la validación, la función queda activa y lista para recibir transferencias internacionales.

Hay que aclarar que aunque Nequi no permite enviar dinero directamente a otros países, sí funciona como un canal ágil para recibir recursos, facilitando así el manejo de ingresos internacionales en Colombia.