CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Viajará en semana de receso?: estas son las zonas con más casos de dengue en el país

Expertos han advertido sobre algunos de los escenarios que propician la producción del mosquito Aedes aegypti.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
02:00 p. m.
Con la llegada de la semana de receso escolar, miles de familias en Colombia se preparan para viajar. Sin embargo, expertos recomiendan extremar los cuidados pues en el país persiste una alta circulación del dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que ya acumula 105.467 casos en lo corrido del año, según el más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud.

Zonas de Colombia con más casos por dengue

El dengue no se distribuye de forma uniforme ya que algunos departamentos concentran los contagios y los decesos. Del total de contagios, 36,5 % presentan signos de alarma, 1 % son graves y se han confirmado 84 muertes por lo que estas son las cifras más altas:

  • Córdoba: 9.378 casos.
  • Santander: 9.374 casos.
  • Meta: 9.156 casos.
  • Norte de Santander: 7.604 casos.
  • Antioquia: 7.409 casos.
  • Tolima: 5.250 casos.
  • Cartagena: 5.211 casos.
  • Valle del Cauca: 4.202 casos.
  • Atlántico: 3.659 casos.
  • Cundinamarca: 3.541 casos.

En muertes, el Meta lidera con 10 fallecimientos, seguido de Antioquia 8 y Santander 7.

Viajes y propagación del virus

Según Andrea Cortés, microbióloga de la Universidad Manuela Beltrán, advirtió que la movilidad en vacaciones incrementa la circulación del mosquito transmisor ya que, durante esta época del año, las condiciones para la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Por esto, la experta enfatizó en la importancia de reducir los espacios que se conviertan en zonas de criadero de este insecto.

“Para hacer el control de la enfermedad es bueno controlar los lugares donde se reproducen los mosquitos, es decir, reposaderos de agua como llantas, baldes, tanques, entre otros”, explicó.

Así mismo, Cortés manifestó que no todos los cuadros de fiebre corresponden a simples resfriados ya que hay señales que son claros síntomas de alarma de esta enfermedad.

“Se debe consultar al médico cuando se tiene una fiebre alta que no cede, cuando hay un dolor abdominal muy fuerte, sangrado por nariz o encías, presencia de vómito sin tolerancia a líquidos o alimentos, convulsiones, ausencia de orina, deposiciones negras o cualquier signo asociado a deshidratación severa”.

¿Cómo prevenir el dengue?

  • Elimine aguas estancadas en recipientes, tanques, baldes o llantas.
  • Use repelente, incluso dentro de la casa.
  • Vista ropa que cubra brazos y piernas, especialmente en niños.
  • Instale mallas en puertas y ventanas para evitar el ingreso de mosquitos.
  • En zonas rurales o cálidas, prefiera dormir bajo toldillo.
  • Mantenerse bien hidratado.
