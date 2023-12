Con este detalle en la etiqueta podrá identificar si un licor es adulterado

A cuatro días del mes de diciembre, la cifra de quemados con pólvora en el país ya es alarmante. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), en total van 41 personas quemadas, de las cuales 14 son menores. También se registró una persona muerta.

Departamentos con quemados con pólvora

Hasta la fecha, Antioquia lidera la lista de departamentos con más quemados con pólvora con 10 casos, seguido por Cundinamarca con seis, Valle del Cauca con cinco casos, Boyacá y Risaralda registran tres casos cada uno.

Las cifras, hasta el momento registradas, representan un incremento del 36,7 %, en comparación al año anterior.

Lea también: Primeras declaraciones de Nicolás Petro antes de declarar contra el fiscal Mario Burgos

En entrevista con Noticias RCN, Alejandro Gómez López, secretario de Salud de Bogotá, habló sobre la importancia de no manipular pólvora y la forma en la que se debe identificar si algún licor es adulterado.

¿Cómo evitar que las familias sigan siendo víctimas de la pólvora?

Lo único que podemos hacer desde las autoridades sanitarias de los diferentes entes territoriales es hacer un llamado a las personas adultas, a la ciudadanía. Son los casos más dolorosos, porque las lesiones los acompañarán la vida entera.

La forma de prevenir esto es simplemente no comprando pólvora, no hay ninguna pólvora que sea sin riesgo, no existe ninguna.

Lea además: Presidente Petro pidió la renuncia de Martha Lucía Zamora a la Agencia de Defensa Jurídica

Es peor aún cuando se mezcla el uso de pólvora con el consumo de alcohol, no solo las personas mayores se queman, sino que inducen a que los niños, niñas y adolescentes se quemen, o pueden resultar estos lesionados accidentalmente por la quema indiscriminada de los adultos, de modo que no comprarla es el mejor de los caminos.

¿Cómo hacer que no incremente el número de quemados en el día de Velitas?

Esto viene en un incremento y esto era un fenómeno del cual Bogotá estaba un poco libre, no se tenía esa costumbre, porque de hecho es un asunto aprendido desde el punto de vista social y aquí teníamos como esa condición de no consumir tanta pólvora desde el punto de vista no profesional.

Esto es lo que estamos tratando de desestimular, decirles que no hay ninguna pólvora que sea exenta de riesgos. Evitemos no comprándola, evitemos que los servicios de salud, que igual estamos todos preparados, no tengamos que estar trabajando para atender personas que quedan perdiendo la vida o con lesiones que los van a acompañar durante toda su existencia.

¿Y qué pasa con los casos de licor adulterado?

El alcohol que se consume en las bebidas alcohólicas es el etanol, digamos que es un alcohol potable, el metanol es un alcohol industrial y con frecuencia, cuando se fabrican de manera artesanal bebidas alcohólicas, puede aparecer contaminación de bebidas con el metanol.

Esto hay que tratar de evitarlo, las autoridades estamos haciendo todos los operativos, detectando todas las fábricas ilegales de alcohol artesanal y fábricas sin ningún tipo de control.

¿Cómo identificar si un licor es hecho con trago adulterado?

Hay que comprar el alcohol en sitios que briden una mínima garantía, en estanquillos, en tiendas, en grandes superficies, pero evitar comprar alcoholes en casas de familia, en carretillas, en la calle, porque eso no da ninguna garantía.

Revisen la etiqueta y las condiciones de la botella, las botellas tienen que estar debidamente selladas, estampilladas. La etiqueta hay que frotarla con el dedo, si destiñe le etiqueta, ese es un alcohol adulterado.

Si a usted le están vendiendo algo por $5.000, que usted sabe que vale $10.000, esos precios tan baratos esconden un alcohol adulterado.