Así será la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho

En la reforma liderada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, los pacientes entrarán al sistema de salud a través de los equipos médicos, ya hay 285 municipios inscritos en el programa preventivo y predictivo del Ministerio de Salud fundamentado en el desplazamiento de esos equipos a los territorios para brindar la asistencia profesional a las poblaciones que no tienen cómo desplazarse.

Ya están realizando la capacitación técnica para el manejo de los recursos que tienen que hacer los entes territoriales. Según la Ministra de Salud, Carolina Corcho ya hay contratados 700 equipos que se ajustan a las directrices del ministerio y están en proceso de contratación 307.

De Empresa Social del Estado a Institución Sanitaria del Estado

La idea es que el hospital público atienda las 24 horas del día y que junto a la clínica privada se complementen, y se creen redes de servicio de atención a las que pueda acceder cualquier paciente, primero a través del médico general y luego acceda al especialista de su preferencia con igualdad de atención para todos tanto de los pacientes en los barrios centrales y del norte de la capital como los pacientes del sur de la capital. Así funcionará en todo el país.

Ya no será Empresa Social del Estado (ESE) sino Instituciones Sanitarias del Estado las que dirigirá no un gerente sino un director que solo se dedicará a atender a los pacientes, no tendrá que preocuparse por la parte financiera del hospital ni por la infraestructura, el doliente será el Estado.

Desaparece la Autorización de servicios

Según la Ministra de Salud desaparece la autorización que se daba por parte de las EPS para cualquier intervención o medicamento, la reemplazará una Junta de Autorregulación Médica estricta en cada uno de los hospitales, es decir, los médicos podrán prescribir pero semanalmente tendrán que rendir cuentas ante sus pares para que no aumenten el gasto público.

También habrá una regulación tarifaria a todo nivel. La ministra Carolina Corcho denunció que es ilógico que una tomografía cueste $500.000 (quinientos mil pesos) en Colombia y por el SOAT se paguen $2.700.000 (dos millones setecientos mil), lo calificó como un desangre al sistema, es por estas situaciones que aseguró se requiere una regulación tarifaria transparente que permita controlar el gasto público.

Es necesario además, una auditoría externa a esa red de prestación de servicio pero también un sistema de información porque el fondo público y ADRES se van a descentralizar por regiones, los recursos siguen en Bogotá pero ADRES se volverá un sistema de información para poder hacer el giro directo a los Prestadores de Servicios de Salud organizados en la red y poder tener un sistema transparente donde ese funcionario de libre nombramiento y remoción será destituido si se presenta corrupción y donde todos van a saber a dónde van los recursos de los colombianos.

La Ministra de Salud, Carolina Corcho hizo un llamado a las EPS para que se conviertan en Redes Integrales de Salud y empiecen la transición y no demorar la transformación del Sistema de Salud.

El proyecto de ley de Reforma a la Salud será presentado al presidente Gustavo Petro en enero y al Congreso el 16 de febrero.