¿Cómo bajar la fiebre con remedios naturales?: acá le contamos

De acuerdo con la Clínica Mayo, la fiebre se presenta en los seres humanos con dolores de cabeza y musculares, escalofríos, sudoración, debilidad, entre otros síntomas. Ante esta situación, expertos recomiendan algunos remedios naturales efectivos para reducir la fiebre sin necesidad de recurrir a medicamentos.

Cabe la pena mencionar, que la fiebre es una respuesta del organismo ante agentes infecciosos, causando malestar y debilidad. A pesar de que los medicamentos antipiréticos son efectivos, existen medidas básicas que se pueden tomar en el hogar como alternativas naturales. Estas opciones pueden ser especialmente útiles para aquellos que ya están bajo medicación y desean evitar un exceso de consumo de fármacos.

En estos casos, se define un episodio febril cuando la temperatura corporal es igual o superior a 38.3 °C, de acuerdo con diversas fuentes literarias. Sin embargo, hay una variación posible en diferentes fuentes. Cuando la temperatura se encuentra entre este valor y 37 °C, se considera febrícula, un estado que puede progresar hacia la fiebre.

La fiebre suele indicar una respuesta del cuerpo ante agentes infecciosos, pero también puede ser causada por golpes de calor, trastornos metabólicos o ciertos medicamentos. En casos donde la fiebre es causada por factores externos, ya no se clasifica como fiebre, sino como hipertermia. No obstante, es importante tener en cuenta que la fiebre por sí sola no es una enfermedad, sino un síntoma.

Plantas naturales para eliminar la fiebre

Uno de los remedios naturales mencionados es la infusión de tomillo y manzanilla. Según una revisión compartida en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, el tomillo posee propiedades antimicrobianas, antisépticas y antiinflamatorias que podrían ser beneficiosas en casos de fiebre de origen infeccioso.

Para ello, se necesita media cucharada de tomillo, media de manzanilla y una taza de agua.

En cuanto a su preparación, se recomienda colocar primero la cucharada de tomillo y luego la de manzanilla en un vaso con agua hirviendo. Luego, apagar el fuego y dejar reposar por 10 minutos. Posteriormente, colar la infusión y consumir hasta 2 tazas al día.

Remedios naturales con vitaminas para combatir la fiebre

Otro remedio natural mencionado es la infusión de cáscara de naranja, la cual proporciona al cuerpo una cantidad significativa de vitamina C. Según datos del U.S. Food Data Central, una cucharada (6 gramos) de cáscara de naranja ofrece el 14% del valor diario recomendado de vitamina C, casi tres veces más que la fruta en su interior. Esta vitamina es vital para fortalecer el sistema inmunológico.

En primera medida, la persona debe picar la cáscara de la naranja y colocarla a hervir en una taza de agua.

Luego, dejar reposar la bebida de 10 a 15 minutos.

Después, colar la infusión y agregar una cucharada de miel para endulzar.

Beber hasta dos tasas diarias

La milenrama es otra planta mencionada como apoyo en el tratamiento de la fiebre. Según una revisión publicada en Current Pharmaceutical Design, la milenrama tiene componentes con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Sin embargo, los estudios clínicos en humanos que evalúan su eficacia son limitados, por lo que su aplicación se basa principalmente en experiencias anecdóticas.

Hervir una taza de agua y agregar la planta seca.

Dejar infusionar y colar la bebida.

Una vez repose, consumirla.

Tomar hasta máximo 3 tasas diarias.

Estos remedios naturales pueden ser opciones eficaces para reducir la fiebre sin necesidad de recurrir a medicamentos. Sin embargo, es importante consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento, especialmente si se están tomando otros medicamentos. Cada persona es diferente y puede reaccionar de manera distinta a los remedios naturales.

