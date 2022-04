¿Cabello graso, seco o con caspa? Los 5 errores al momento de lavar el pelo 

Es común encontrar miles de trucos de cuidado y belleza en las redes sociales, alrededor de tanta información se generan muchas dudas y mitos respecto a lo que se debe hacer y de lo que funciona o no.

Con una adecuada rutina de lavado el proceso de cuidado se hace más fácil, para esto, Ana Catalina Echeverri Ochoa, CEO de Santo Embrujo y experta en cuidado capilar, aconseja a las personas con pelo graso, no lavarlo todos los días, sino día de por medio y recogerlo cuando se sienta un poco sucio. En el caso del pelo seco o maltratado, se tiene que lavar cada dos o tres días, como no produce suficiente grasa se le debe dar tiempo para que recoja los nutrientes de la grasa propia y de los tratamientos que se van aplicar. En el caso del pelo normal, no es aconsejable lavarlo todos los días y no usar agua caliente, esto puede resecar el cuero cabelludo.

Los 5 errores que no debes cometer al momento de lavar el cabello

Lavarlo todos los días: Puede ocasionar que las grasas naturales que produce nuestro pelo se pierdan y se reseque, por lo que se debe lavar al menos día de por medio según el tipo de cabello. Bañarse con agua caliente: Hace que se pierda el brillo de nuestro pelo y estimula la glándula sebácea, encargada de producir las grasas naturales, lo cual, no es muy beneficioso para quienes sufren de cabello graso. Dormir con el pelo mojado: Produce que amanezca con más frizz de lo normal por lo que no es aconsejable, pero si eres de esas personas que disfruta bañarse en las noches, puedes comprar una funda de almohada de seda para contrarrestar la fricción y evitar estos daños. Cepillar el cabello mojado: El pelo húmedo es más frágil y puede quebrarse fácilmente, a la hora de cepillarlo se debe desenredar primero las puntas y después desenredar suavemente todo el cabello para evitar maltratarlo. Desenredarlo en la ducha con la ayuda del acondicionador usando solo los dedos es la mejor opción. Secar el pelo de forma agresiva: Se debe secar preferiblemente con una toalla de algodón o de microfibra, ya que las de felpa pueden agredir la fibra capilar generando mayor resequedad y friz.

¿Cuál debe ser la rutina correcta de lavado del cabello?

Esta rutina de lavado es tan importante como la que hacemos por nuestra salud dental, por eso, dependiendo de las características del pelo, se debe lavar con abundante agua fría o tibia, esto hace que este más saludable y según el largo del cabello se debe aplicar la cantidad adecuada de shampoo, aplicando el producto sobre las yemas de los dedos y frotando con suavidad en el cuero cabelludo, después, con la palma de las manos distribuir el exceso de shampoo en el resto del cabello, en lo posible se debe enjuagar con agua fría o tibia, si es necesario se puede repetir.

“Es vital que los productos que se apliquen estén libres de sal y parabenos, así mismo, los extractos que nos ofrece la naturaleza son una herramienta indispensable para ayudar a las necesidades que presenta cada tipo de pelo”, asegura Ana Catalina.