¡Atención viajeros! Estas son las nuevas políticas para los que lleguen a Colombia

Colombia dio un paso adelante en el manejo de la pandemia del coronavirus, luego de que este lunes el presidente, Iván Duque, anunciara que a partir del primero de mayo se levantará el uso del tapabocas en lugares cerrados.

“A partir del 1 de mayo se eliminará la solicitud de carné a las personas que ingresan a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, así como bares, restaurantes, cines, discotecas, conciertos, entre otro”, anunció Duque.

¿Y los viajeros que lleguen a Colombia?

Dentro de los nuevos lineamientos que habrá en el país, tras dejar el uso del tapabocas en espacios cerrados, las personas que lleguen al país tendrán un nuevo manejo a la hora de presentar sus papeles.

“Frente a los viajeros que visitan Colombia la recomendación es llegar al país con el esquema completo de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados se les va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas. También podrá presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, explicó Duque.

Manejo de la pandemia

Frente al manejo del covid-19 en Colombia, el ministro Fernando Ruiz destacó que el Gobierno Nacional ha hecho apuestas acertadas, ya que siempre se ha basado en la evidencia científica. "Nosotros hemos tenido unos lineamientos definidos por expertos que nos han acompañado por dos años", indicó.

Así mismo, expuso que decisiones como los refuerzos, la vacunación heteróloga o reducir los intervalos entre vacunas han sido acertados y así lo ha ratificado la misma Organización Mundial de la Salud (OMS). "Hemos podido extender la protección de la población en mayor tiempo, y así hemos evitado que suceda lo que ya vemos en otros países, donde la mortalidad por covid-19 es mayor que en Colombia, dado que iniciaron sus planes de vacunación de manera acelerada", sostuvo.

Por ello reconoció que la estrategia de Colombia permitió dar aperturas económicas mucho antes que otros países de América Latina, como por ejemplo la Resolución 777 de 2021, que puso en armonía a la economía con la salud pública.

No obstante, Ruiz Gómez concluye que no estamos exentos de riesgos, "en cualquier momento puede salir una cepa nueva, pero las vacunas nos ayudaran a que sean menos severas en su afectación".

Revisando la afectación que actualmente vive China, el ministro Ruiz indicó que la política de cero covid-19 si bien fue efectiva durante un año y medio, frente a la variante Ómicrón resultó negativa dada la capacidad de propagación del linaje.

"Por otro lado, en China el esfuerzo en vacunación ha sido importante, pero en otros países ha sido más intensivo. El covid-19 es un virus que llega donde la gente se esconde, por eso lo mejor es aceptar la naturaleza del virus y atacar el virus desde la población", dijo la autoridad sanitaria.